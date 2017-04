Lustwandeln zwischen blühenden Bäumen und Wiesen

Rastatt - "Vom Eise befreit sind Strom und Bäche...", keine Sorge, liebe Leser, wir haben nicht das Fach gewechselt. Die Lyrik überlassen wir lieber Johann Wolfgang von Goethe. Aus dessen Feder stammt der "Osterspaziergang", der wie oben zitiert beginnt. Und auf einen solchen Osterspaziergang möchten wir Sie heute einladen. Zwischen blühenden Apfelbäumen, sanft rauschenden Wäldern und saftig grünen Wiesen lässt es sich nämlich derzeit rund um Rastatt hervorragend lustwandeln. Anbei drei Tipps für schöne Spazierstrecken.

Herrlich, wie hier alles blüht. Ein Fest für die Augen. Der Obstlehrpfad in Ottersdorf hat vor allem zweimal im Jahr Hochsaison: zur Erntezeit im Spätsommer und jetzt, wenn die Apfel- und Birnbäume sich in voller Pracht zeigen. Mit rund 2,5 Kilometern ist der flach verlaufende Weg in etwa 40 Minuten von der ganzen Familie gut zu schaffen - wir prophezeien jetzt aber mal, dass man länger braucht. Es gibt nämlich viel zu entdecken. Rund 200 Schilder haben Francis Moog, der Vorsitzende des Ottersdorfer Obst- und Gartenbauvereins, und seine Mitstreiter entlang dem Pfad aufgestellt. Momentan sind sie dabei, die Holzstelen, die schon seit der Eröffnung des Pfads im Jahr 1997 dort stehen, gegen Betonpfähle auszutauschen. Die darauf montierten Schilder liefern in Deutsch und Französisch zahlreiche Infos zu den Bäumen, die hier wachsen. Wie schmecken die Früchte? Und wofür verwendet man sie am besten? Wer den Obstlehrpfad besuchen will, parkt am besten bei der Ottersdorfer Schule, wo der Weg seinen Anfang nimmt. Der Rest ist ausgeschildert.

Als "badischer Dschungel" werden die Illinger Altrheinauen rund um den Goldkanal durchaus zu Recht bezeichnet. Wer unserem zweiten Streckenvorschlag folgt, kann sich selbst davon überzeugen. Los geht es bei der Illinger Festhalle (Sportplatz FC Illingen). Von dort aus geht es auf dem asphaltierten Weg über den Damm hinweg in Richtung Dohlbrücke. Wer genau hinschaut, kann bei einem Blick nach rechts oder links das örtliche Storchenpaar auf der Suche nach Nahrung für den hungrigen Nachwuchs entdecken. Dem geteerten Weg immer weiter folgen, er führt kurvig vorbei am Illinger Baggersee und schließlich zum Goldkanal. Vorbei geht es auch am Vereinsgelände des Paddelclubs Illingen an die große Eiche, linker Hand erstreckt sich idyllisch die sandige Badebucht, wo eine Picknickpause eingelegt werden kann. Gestärkt geht es weiter am "Naturdenkmal Eiche" (Schranke) vorbei nach links Richtung Altrheindamm. Das Paddelclubhaus sieht man jetzt von hinten. Nach einigen Hundert Metern wird der Althrheindamm erreicht, auf dem nach links abgebogen wird. Noch ist es etwas früh, aber bereits in einigen Wochen beginnt rechts und links vom Hochwasserdamm das Knabenkraut zu blühen. Diese heimische Orchideenart kann dann in mehreren Arten hier entdeckt werden. Wer dem Damm weiter folgt, erreicht dann wieder den Illinger Sportplatz. Die rund fünf Kilometer lange Strecke verläuft nahezu komplett flach. Wer mit dem Buggy oder Kinderwagen spaziert, sollte ein geländegängiges Modell dabei haben - der Schotterwege auf dem Damm wegen. Und wer lieber in die Pedale tritt, kann die Strecke auch prima mit dem Fahrrad bewältigen.

Schon eher eine Wanderung denn ein Spaziergang ist unser dritter Streckenvorschlag - er stammt vom Kuppenheimer Franz Rauchberger, der sich als Ehrenamtlicher um die Beschilderung der Wanderwege in der Knöpflestadt kümmert und diese deshalb wie seine Westentasche kennt. Der Ausgangspunkt unserer Wanderung, für die etwa vier Stunden eingeplant werden sollten, ist der Parkplatz zwischen dem Kuppenheimer Friedhof und dem Pflegeheim. Durch die Hohlgasse geht es hinauf ins sogenannte Fichtental - dieses erstreckt sich idyllisch entlang dem Krebsbach. Obwohl man hier am Waldrand wandert, bietet sich ein offener Blick auf die Wiesen, die zum Krebsbach hin sanft abfallen. "Das mag ich besonders am Fichtental", sagt Rauchberger. "Dieses Offene, Helle. Außerdem gibt es einen Aussichtspunkt, von wo aus man die Ebersteinburg sehen kann." Nächste Station auf dem Weg ist die Harsbachhütte (der Weg ist gut ausgeschildert), von wo es dann links hoch zur Schweinlachhütte geht. Hier bietet es sich an, eine Pause einzulegen, die Hälfte der rund zehn Kilometer langen Strecke ist bewältigt. Weiter geht es in Richtung "Jägertanne"/Schöneichhütte (dazu an der Schweinlachhütte halblinks abbiegen). Der Weg führt nun wieder in den Wald hinein, in dem es unter anderem einen stillgelegten Sandsteinbruch zu entdecken gibt. An der Schöneichhütte angekommen, folgt man den weiteren Schildern in Richtung Hirschackerhütte, wo an Werktagen die kleinen Besucher des Kuppenheimer Waldkindergartens herumtoben. Bergab geht es weiter aus dem Wald hinaus. Bald sind schon die ersten Dächer von Kuppenheim in Sicht. Über die Stadtwald-, Spital- und Friedrichstraße geht es zurück zum Auto. Gut zu Fuß sollte man sein, wenn man Rauchbergers Streckenvorschlag folgt. Wobei der Wanderexperte selbst den Weg eher als "leichte Wanderung für die ganze Familie" einstuft. Zwischen 150 und 180 Höhenmeter müssen dabei überwunden werden, auf den Waldwegen geht es teilweise kräftig bergauf. Das Fichtental und die sonnendurchfluteten Lichtungen entschädigen jedoch für jede Anstrengung.

Ehe die BT-Redaktion sich ins Wochenende verabschiedet, bleibt uns noch, Ihnen, liebe Leser, schöne Feiertage zu wünschen - und gutes Wetter für den Osterspaziergang. Und falls es doch nass wird: An Pfingsten ergibt sich sicher wieder die Gelegenheit, die Wanderschuhe zu schnüren. Frohe Ostern!