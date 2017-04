Gästeprotest gegen Caféschließung

Rastatt - In der Barockstadt regt sich Protest gegen den Entschluss der Schlossverwaltung, die Café-Bar "Imperial" am Eingangsbereich der Residenz zum Jahresende zu schließen. Stammgäste haben eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des kleinen Lokals mit Terrasse zur Herrenstraße gestartet, denn die Pächterin würde gerne bleiben. Derweil schreiten die Pläne der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) zur Neugestaltung des Bereichs voran, in deren Zuge die Café-Räume künftig anderweitig genutzt werden sollen (wir berichteten). Gastronomie soll es an der Stelle nicht mehr geben.

Benötigt würde stattdessen Platz für das museumspädagogische Programm sowie ein zusätzlicher Besprechungsraum, wie SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann nun erstmals detaillierter gegenüber dem BT ausführte. Zudem werde ein "Showroom" eingerichtet - als Appetitmacher auf einen Besuch des barocken Prachtbaus. Anders als es im vergangenen August bei Bekanntwerden der Pläne anklang, steht inzwischen auch fest, dass die städtische Tourist-Info am Standort bleibt.

In der Café-Bar soll allerdings Ende Dezember Schluss sein, eine weitere Verlängerung wird nicht angeboten. Hörrmann führt neben dem Raumbedarf hohe Betriebskosten an, für die man eigentlich eine Pacht verlangen müsste, die wirtschaftlich nicht mehr hereinzuspielen wäre. Von daher sieht er "keine Entwicklungschancen" für das Café - auch wenn er beeindruckt davon sei, was die Pächterin Dorothea Opahle mit dem Lokal geschafft habe. Diese führt das "Imperial" im siebten Jahr und muss nun gehen, nachdem sich der Erfolg eingestellt hat, wie sie sagt. "Ich würde einiges tun, um zu bleiben", bekräftigt sie - auch, was die Kosten angehe.

Aktiv geworden sind nun Stammgäste der Café-Bar. Der Rastatter Dieter Philipp hat einen Flyer konzipiert und eine Unterschriftenaktion für Gäste und Touristen gestartet, um diese als "Petition" an die Schlösserverwaltung des Landes und an die Stadt Rastatt zu übergeben. Von Samstag bis Gründonnerstag standen bereits rund 100 Namen darauf - obwohl die Flyer-Aktion auf Geheiß der Schlossverwaltung aus dem Café verbannt werden musste. Man habe darin eine Störung der vertraglich geregelten "vertrauensvollen Zusammenarbeit" gesehen, so Hörrmann - "bei allem Verständnis dafür, dass die Gäste das erhalten wollen". Locker lassen wollen die Befürworter des Lokals jedoch nicht. Es gehe darum, Rastatter Belangen eine Stimme zu geben, so Philipp. Die Stadt hat sich zwar für ihre Tourist-Info eingesetzt - wie die Pressestelle bestätigte, kann diese definitiv dort bleiben, Gespräche liefen nur noch wegen der genauen Ausgestaltung -, aber abgewinkt in der Frage, ob man in Sachen Café-Erhalt beim Land nachhaken könne. Da hat man sich offensichtlich mehr Intervention von Stadtverwaltung oder Gemeinderatsvertretern erhofft. Gehe es doch um einen Bereich der Stadt, der an Attraktivität zu verlieren drohe, so Philipp. Gäste schildern das "Imperial" als "beliebten Treffpunkt vor toller Kulisse" und "schönes Angebot für Rastatter, aber auch Auswärtige" vor oder nach dem Schlossbesuch. "Wir wollen nicht, dass das sang- und klanglos untergeht", heißt es - zumal die Lokalität auch Synergie-Effekte mit dem benachbarten "Riva" (wo nun im Sommer ein Betreiberwechsel bevorsteht) und der "Schlossgaststätte" generiert habe. Zudem sei gerade sonntags das Café-Angebot in der Innenstadt eingeschränkt und drohe nun also weiter zu schwinden.

Ein zentraler Ausgangspunkt der Neuordnung am Eingang zum Schlosshof war der Beschluss, die Schlosskasse von dort in den Bereich des Wehrgeschichtlichen Museums (WGM) zu verlegen (wir berichteten). Dabei gehe es darum, endgültig Irrläufe unter Besuchern zu vermeiden, die teilweise schnurstracks über den Hof Richtung Schlossportal marschierten, dann zum WGM-Eingang steuerten und letztlich feststellten, dass sie wieder zurück müssen, wie SSG-Geschäftsführer Hörrmann dem BT nochmals schilderte. Entstehen soll ein gemeinsames Besucherzentrum mit gemeinsamer Kasse und "vernünftigem Sammelraum" für Gruppen, die Besuch und Führungen in Schloss und WGM, durch die Sala terrena verbunden, als Einheit erleben sollen. Die Detailplanung werde noch ausgearbeitet, in der zweiten Jahreshälfte soll die Umgestaltung starten. Ziel sei, die Neuordnung bis zur nächsten Saison umzusetzen - also etwa zu Ostern 2018.