Bunt und düster zugleich

Rastatt - "Mal doch mal ein schönes Bild!": Diese Aufforderung bekommt Nicole Arzt von Verwandten oder Bekannten oft zu hören. Und in gewisser Weise haben sie recht, denn Arzts Bilder sind nicht im klassischen Sinn schön. Obwohl die Farbpalette der Rastatterin und ihre fast fotorealistische Malweise sehr beeindrucken. Schließlich hat sie sich alles selbst beigebracht, wie sie betont. Doch die Motive selbst sind verstörend. Totenschädel tauchen häufig auf, der irre Blick wahnsinniger Mörder, Blut, die gefletschten Zähne eines Raubtiers: Alles Metaphern im Dienste einer kaum verhüllten Gesellschaftskritik.

Arzt bedient sich dabei eines breitgefächerten popkulturellen Zitatenschatzes. Nicht selten inspirieren sie Filmszenen zu einem Gemälde, die aber in einem neuen Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung erlangen. Wie zum Beispiel in dem Bild, zu dem sie von der US-Komödie "Meine teuflischen Nachbarn" angeregt wurde. "Da wollte ich wirklich mal ein witziges Bild malen", erinnert sich die Künstlerin. Wie so oft bei ihr ist es aber anders gekommen. Denn wenn Arzt ihren Pinsel in die Acrylfarbe taucht und die ersten Striche setzt, weiß sie noch nicht, was am Ende dabei herauskommen wird. Jetzt ist das Bild eine ausdrucksstarke Anklage gegen das rücksichtslose Machtstreben einer Weltmacht. Arzt weicht auch nicht vor drastischen, mitunter sogar brutalen Darstellungen wie einem abgeschnittenen Finger zurück, wenn sie ihrer Aussage dienen. Dabei bleiben ihre Gemälde stets ein ästhetisches Erlebnis, die ihre besondere Kraft aus der Spannung von Detailverliebtheit, malerischem Geschick, knalligen Farben und Kitschzitaten einerseits, gedanklichem Tiefgang und dem bewussten Einsatz auch des Hässlichen andererseits gewinnen. Auch wenn die meisten Szenerien sehr bunt sind, hat doch die Atmosphäre immer auch etwas Düsteres. Dabei sind sie dekorativ im besten Sinne. Der Blick geht in eine Zukunft, die umso bedrohlicher ist, je weniger die Menschen die Tragweite ihres Tuns einsehen wollen. Letzlich sind die teils sehr großformatigen Gemälde deshalb immer ein Plädoyer für die Erweiterung des eigenen Horizonts. Eine gute Portion (schwarzer) Humor kommt noch obendrauf.

Das gilt auch für Nicole Arzts weitere Schaffensfelder. Das Filzen von lustigen Häschen nämlich. Lustig allerdings nicht im Sinn von niedlich. Die Hasen haben es faustdick hinter den Ohren und sind auch schon auf der Art Karlsruhe ausgestellt worden. Ansonsten hatte Nicole Arzt bisher eher weniger Glück, das Interesse von Galeristen auf sich zu ziehen. Ihre Bilder und anderen Objekte sind auch verkäuflich. "Allerdings fällt es mir schon schwer, ein Bild abzugeben." Sie hat Ansprüche an den Käufer, die über den Inhalt des Portemonnaies hinausgehen. Verkauft hat sie bisher vor allem im erweiterten Freundeskreis, allerdings auch in die USA und Kanada. Dank ihrer Bekanntschaft mit dem Maler und Karikaturisten Sebastian Krüger kennt sie viele andere Künstler in aller Welt, die sich für ihre Arbeiten interessieren.

In Rastatt indes ahnt kaum jemand, was sich in Nicole Arzts Atelier in der Innenstadt verbirgt. Sie denkt darüber nach, einmal eine kleine Ausstellung zu organisieren. Vielleicht wird bald etwas daraus.