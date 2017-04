Genossen kaufen Pfarrhaus im Dörfel

Die neue Eigentümerin ist neben Gartenstadt und Familienheim die Nummer drei der Baugenossenschaften in der Barockstadt. Sie wurde 1924 gegründet und besitzt nach Angaben des Vorsitzenden Alfons Neininger bislang 88 Wohnungen in der Josef-, Ritter-, Roon- und Steinmetzstraße. Jetzt kommen vier weitere im ehemaligen Haus der Kirche hinzu.

Nach Angaben der Kirchengemeinde wird die Baugenossenschaft das Gebäude in seinem Bestand weiter nutzen und die bestehenden Mietverträge der Kirche übernehmen. "Die Kirchengemeinde ist froh, einen Käufer gefunden zu haben, der auch weiter mit dem markanten Gebäude im Dörfel aus dem Jahr 1899 sorgsam und gewissenhaft umgehen will", erklärt Geschäftsführer Dietmar Pingel. Alfons Neininger sagte im BT-Gespräch, dass das Gebäude in einem guten Zustand sei und große Investitionen nicht notwendig seien. Zu einem späteren Zeitpunkt erwäge man, auf dem 1540 Quadratmeter großen Grundstück noch ein kleines Wohnhaus zu errichten.

Die evangelische Kirchengemeinde will nun ein 740 Quadratmeter großes Grundstück in der Werderstraße von der Stadt Rastatt erwerben. In einem Neubau sollen dort Pfarrwohnung, Pfarramt und das Kirchengemeindeamt untergebracht werden. Das Projekt soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit wird das Pfarramt der Michaelsgemeinde, das bislang in der Schlackenwerther Straße war, in der evangelischen Stadtkirche auf der Etage des Kirchengemeindeamts untergebracht. Für Pfarrerin Angelika Schulze, die am 1. September ihren Dienst an der Stadtkirche beginnen will, wird vorübergehend eine Wohnung angemietet.