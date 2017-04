Rastatter Segler setzen Siegesserie fort

Rastatt

Protest gegen Caféschließung Rastatt (dm) - In Rastatt regt sich Protest gegen den Entschluss der Schlossverwaltung, die Café-Bar "Imperial" am Eingangsbereich der Residenz zum Jahresende zu schließen. Stammgäste sammeln Unterschriften. Derweil schreiten die Pläne zur Neuordnung des Bereichs voran (Foto: av).

Doppelte Schicht über Ostern Bühl (red) - Die Fußball-Landesligisten VfB Bühl und SV Sinzheim müssen über Ostern gleich zweimal ran. Bühl empfängt am Samstag zunächst Altdorf, bevor am Montag der SV Sinzheim zum Derby im Hägenich gastiert. Der SVS muss erst nach Durmersheim reisen (Foto: fuv).

Bäckereien fehlt der Nachwuchs Rastatt (mak)- Die Zahl der Bäckereien, die von einem Bäckermeister geführt werden, nimmt immer mehr ab: Zählte der Bäckerinnungsverband Baden 1982 exakt 2 171 Mitgliedsbetriebe, so sind es aktuell nur noch 499. Ein Drittel der Lehrstellen für Bäcker ist derzeit unbesetzt (Foto: mak).