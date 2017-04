Freude über sanierte Sofienstraße Von Heiner Wirbser Muggensturm - Mit der offiziellen Übergabe ist die Sanierung der Sofienstraße in Muggensturm abgeschlossen worden. Damit konnte der Ortskernsanierung ein weiterer Mosaikstein hinzugefügt werden, freute sich Bürgermeister Dietmar Späth zusammen mit den Anwohnern der Sofienstraße, die an der Übergabe teilnahmen. Dabei wurde die Sanierung über einen Monat früher fertig als ursprünglich geplant - und dies trotz einer dreiwöchigen Baupause in den Wintermonaten. Ganz besonders freute sich der Bürgermeister darüber, dass es während der über fünfmonatigen Bauphase zu keinen größeren Komplikationen kam, man unfallfrei blieb und außerdem die vorgesehenen Baukosten von 653000 Euro inklusive Nebenkosten eingehalten werden konnten - trotz 50-Meter-Verlängerung wegen eines Mischwasserkanals. Nachdem man, so der Bürgermeister, 2015 die Waldstraße saniert hatte, wurden 2016 die Planungen für die Erneuerung der Sofienstraße vorangetrieben. Grundlage waren die Auswertung des Kanalnetzzustands, ein Bodengutachten und die Vermessung des Straßenraums. Man informierte auch die Zuständigen für die in der Straße liegenden Energieversorgungssysteme und machte Luftbildüberprüfungen auf kampfmittelverdächtige Flächen. Nach dem Bodengutachten war mit schlecht tragfähigem Untergrund zu rechnen, so dass etwa 30 Zentimeter Boden ausgetauscht werden mussten. Auch der Kanalzustand war - insbesondere beim Zufluss westlich der Beethovenstraße - sanierungsbedürftig. Bei den Planungen stellte man zudem fest, dass der Straßenraum durch Spurrillenbildung und Verwerfungen so stark beschädigt war, dass eine Komplettsanierung notwendig wurde. Die Planungen sahen auch vor, dass der verkehrsberuhigte Bereich in der Sofienstraße ausgedehnt wird. Man legte die aktuellen Pflasterarten mit Rinnen als Straßenbelag fest, die Baumbeete wurden in ihrer Form an die neuen Straßenränder angepasst, und die Bäume blieben bis auf eine Ausnahme erhalten. Auch die vorhandenen Holzpoller blieben entsprechend der bisherigen Lage unverändert und wurden an den neuen Fahrbahnrand angepasst. Im Bereich der bestehenden Asphaltfahrbahn, sechs Meter breit, blieb die Gliederung mit Gehweg, abgetrennt durch Bordsteine, erhalten. Der Abwasserkanal wurde zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Beethovenstraße vergrößert und die Fließrichtung gedreht. Sämtliche Hausanschlüsse wurden im öffentlichen Raum erneuert. Beidseitig der Straße sind im Bereich der Gehwege Kabelleerrohre verlegt worden, so dass spätere Straßenaufbrüche reduziert werden können. Insgesamt, so rechnete Planungsingenieur Uli Haderer von der Firma Wald & Corbe vor, wurden bei dieser Baumaßnahme mehr als 2000 Kubikmeter Erde bewegt und ein Straßenraum von 1300 Quadratmetern erneuert. Insgesamt, so lobte auch der Planungsingenieur, habe man sehr kooperativ mit den Anwohnern zusammengearbeitet. Bürgermeister Dietmar Späth bedankte sich nochmals ausdrücklich bei den "Sofiensträßlern" für deren Verständnis und Geduld.

