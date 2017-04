Für überführte Umweltsünder wird es teuer

Rastatt - Auf Kuppenheimer Gemarkung wurden jüngst Sofas und Sitzelemente auf einem Feldweg in der freien Natur abgestellt, die Stadt Kuppenheim hat eine Belohnung ausgesetzt. Kein Einzelfall - wilde Müllablagerungen kommen in der Knöpflestadt drei- bis viermal im Jahr vor, berichten Bürgermeister Karsten Mußler und Fachbereichsleiter Peter Müller. Nicht mitgerechnet sind dabei die kleineren illegalen Müllentsorgungen in bestimmten Bereichen. Landkreisweit sind die Zahlen dreistellig. Zur Situation im Kreis Rastatt fragte das BT beim Abfallwirtschaftsbetrieb nach - die Antworten gab Martin Schmidt.

Wie sieht es mit wilden Müllablagerungen im Landkreis aus? Wie viele Ordnungswidrigkeiten dieser Art werden dem Amt pro Jahr im Durchschnitt gemeldet?

Im Jahr 2016 wurden dem Landratsamt 151 Fälle von wilden Abfallablagerungen gemeldet. Dabei sind 31 Fälle, bei denen Abfälle auf Grundstücken mit bekanntem Eigentümer abgelagert wurden. In diesen Fällen musste letztlich der Grundstückseigentümer für die ordnungsgemäße Entsorgung der wild abgelagerten Abfälle sorgen. Bei den anderen Fällen wurden die Abfälle von Personal des Landkreises abgeholt und ordnungsgemäß entsorgt.

Haben die wilden Müllablagerungen ihren Erfahrungen zufolge zu- oder abgenommen in den vergangenen Jahren?

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der gemeldeten wilden Abfallablagerungen laut der geführten Statistik relativ konstant geblieben (140 bis 150 Meldungen pro Jahr). Seit vielen Jahren wird das Thema immer wieder mit den Argumenten aufgegriffen, dass wilde Abfälle in der Landschaft zunehmen würden. Laut der Statistik über die jährlich gemeldeten Fälle ist dagegen keine signifikante Steigerung der Mengen festzustellen. Auch wechseln die Ablagerungsorte.

An welchen Plätzen wird besonders gerne der Unrat abgelegt?

Am häufigsten werden gut anfahrbare Wald- oder Feldwege genutzt, die etwas außerhalb liegen und nicht gut einsehbar sind.

Welche Art von Müll wird überwiegend in der Natur wild entsorgt?

Gemeldet werden dem Abfallwirtschaftsbetrieb hauptsächlich die großen wilden Abfallablagerungen mit sperrigen Gegenständen. Hier sind es vor allem Polstermöbel oder Schrankteile, die genannt werden. Altreifen sind auch häufig Bestandteil von wilden Ablagerungen, vereinzelt auch Elektrogeräte oder Farbeimer.

Kleinere wilde Ablagerungen werden in der Regel von den Mitarbeitern der Bauhöfe der Gemeinden eingesammelt und dort über Abfallbehälter entsorgt, die den Gemeinden zu diesem Zweck vom Abfallwirtschaftsbetrieb zur Verfügung gestellt wurden.

Was war die bisher dreisteste Ablagerung im Landkreis?

Auffällig war, dass im südlichen Landkreis jährlich immer wieder größere Mengen Altreifen (50 bis 60 Stück) abgelagert wurden. Ein Verursacher dieser - sicherlich nicht von einer Privatperson stammenden Abfälle - konnte leider nicht ermittelt werden.

Was droht den Tätern, wenn sie erwischt werden?

Für den überführten Umweltsünder wird es teuer. Bei sperrigen Gegenständen beispielsweise wird bis ein Kubikmeter unsachgemäß abgelagertem Abfall ein Bußgeld in Höhe zwischen 100 € bis 500 € Euro fällig. Bei Mengen größer als ein Kubikmeter ein Ordnungsgeld über 500 Euro€. Dabei handelt es sich nur um das Bußgeld, die Entsorgungskosten kommen noch hinzu. Zum Vergleich: Bei einer Couchgarnitur (3-2-1-Sitzgruppe) würde bei der Sperrmüllabholung eine Gebühr in Höhe von 35 Euro anfallen, auf den Entsorgungsanlagen könnte sie bei Selbstanlieferung für 30 Euro € entsorgt werden.

Konnten schon Täter ermittelt werden?

Das große Problem ist es, eine Person beim Entsorgen der wilden Abfälle auf frischer Tat zu erwischen. Die Beweispflicht liegt in solchen Ordnungswidrigkeits-Tatbeständen bei der Bußgeldbehörde. Es muss der verdächtigten Person zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass sie der Verursacher und in diesem Fall der Umweltsünder war. 2016 konnte so leider kein Täter ermittelt werden. Daher ist es wichtig, dass derjenige, der jemanden beim wilden Abladen von Abfällen beobachtet, mit der Anzeige immer möglichst viele Informationen geben kann. Wichtig sind beispielsweise Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugmarke und Farbe, Beschreibung der Person wie geschätztes Alter und Haarfarbe.

Was kostet die Sperrmüllabfuhr? Wie sieht die Akzeptanz aus? Gibt es eine Zu- oder eher eine Abnahme?

Das Sperrmüllsystem auf Abruf wird im Landkreis Rastatt seit über 20 Jahren erfolgreich praktiziert. Etwa 2400 Kunden nehmen den Abholdienst im Zuständigkeitsbereich des Abfallwirtschaftsbetriebs (die Stadt Bühl ist dabei ausgenommen) jährlich in Anspruch. Die Abholung von bis zu zwei Kubikmetern, was etwa dem Volumen einer Sitzgarnitur mit einer Drei-Sitzer-Couch, einer Zwei-Sitzer-Couch und einem Sessel entspricht, beträgt 35 Euro. Jeder weitere angefangene Kubikmeter kostet 15 Euro zusätzlich. Für bis zu drei Kubikmeter sind somit 50 €Euro zu entrichten, für bis zu vier Kubikmeter 65 Euro€. Maximal werden zehn Kubikmeter abgeholt, was eine Gebühr in Höhe von 155 Euro betragen würde. Die Rückmeldung von den Kunden, die das System nutzen, sind durchweg positiv. Besonders wird anerkannt, dass alle 14 Tage eine Abholung möglich ist. So kann der Sperrmüll bei Umzug oder Anschaffung neuer Möbel zeitnah entsorgt werden.