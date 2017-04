Helfer gewinnen und Informationsfluss verbessern

Baden-Baden

Minidorf in Schuss gebracht Baden-Baden (cn) - Die Aktiven des Heimatvereins Mini-Schwarzwalddorf in Varnhalt haben die Anlage für die neue Saison in Schuss gebracht (Foto: cn). Sie fühlen sich dem Erhalt des Dorfs "Neuvarnstein" verpflichtet und hegen und pflegen die Anlage seit mehr als 14 Jahren.

Bühl

Bühls schönste Grillhütte Bühl (red) - Sie nennen sie "Bühls schönste Grillhütte". Die "Freunde der Guckenhütte" schätzen ihren einzigartigen Ausblick. Jetzt haben sie sich zum "Frühjahrs-Einsatz" getroffen, um das Gelände nach dem langen Winter für die Saison vorzubereiten. Der Grillplatz ist sehr gefragt (Foto: fdg).