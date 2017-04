Fingerfood aus aller Herren Länder

Durmersheim - "Der Weg zum Herzen eines Menschen führt durch den Magen", sagt man in der englischsprachigen Welt. Die Idee, mit schmackhaftem Essen Zuneigung für ausländische Gäste in Durmersheim zu wecken, machte sich im Sommer der Arbeitskreis (AK) Flüchtlingsbegleitung Durmersheim zu eigen.

Mit überwältigendem Erfolg erlebte das Speckkälble-Fest in Würmersheim eine kulinarische Premiere. "Unsere Absicht war es, mit Fingerfood aus aller Herren Länder Lockerheit in der Begegnung mit internationalen Neubürgern zu vermitteln sowie Interesse an den Herkunftsländern der Gäste, aber auch an deren individuellen Lebensgeschichten zu wecken", sagt Ulyana Senyuk. Den leckeren Auftritt des AK in Würmersheim organisierte sie mit Stefanie Beyer.

Eine Neuauflage des schmackhaften Events planen die zwei Frauen momentan für das Bäretriewerfest in Durmersheim am 8. und 9. Juli, wo es ein Wiedersehen gibt mit einigen der Köstlichkeiten. "Pachlava, ein in Sirup eingelegtes Blätterteignussgebäck aus Aserbaidschan, und gefüllte Weinblätter mit Knoblauchcreme aus Syrien sind auf jeden Fall mit dabei", verspricht Senyuk. Die junge Frau aus der Ukraine studierte im Saarland sowie in Trier Germanistik, promovierte in Potsdam und lebt mit ihrem deutschen Ehemann seit drei Jahren in Durmersheim. Sie arbeitet in Teilzeit als Deutschdozentin im Rahmen von Integrationskursen.

Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber der "internationalen Gesinnung" brachte sie zu den Durmersheimer Flüchtlingshelfern. Dort traf sie Stefanie Beyer. Die Homepage-Managerin, die halbtags für einen großen Konzern tätig ist, kam vor elf Jahren von Berlin in die Hardtgemeinde.

In die Würmersheimer Partymeile reihte man sich damals mit düsteren Aussichten ein. "Wir hatten uns extrem spät zum Mitmachen entschlossen, deshalb erhielten wir einen sehr ungünstigen Standplatz", erzählt Senyuk. Trotzdem: "Am Samstag war alles sehr schnell ausverkauft; am Sonntag kamen neben dem Möhren-Curry-Cake mit Möhren-Ananas-Dip (Asien) die gefüllten Weinblätter sehr gut an." Kein Wunder, denn schon Wilhelm Busch schwärmte: "Wer einen guten Braten macht, hat ein gutes Herz." Fleisch war dem 20-köpfigen Team um Senyuk und Beyer allerdings aus Witterungsgründen nicht koscher. Man setzte komplett auf vegetarische Delikatessen. Arabien war vertreten mit Falafel (frittierte Bällchen aus pürierten Bohnen, Kräutern und Gewürzen) und passendem Dip, Couscous-Salat, Fladenbrot mit Baba Ghanoush (Auberginen-Sesam-Püree) und Hummus (Kichererbsenpaste) sowie Namura (süßer Grießkuchen, mit Kokosraspeln bestreut). Zudem gab es indisches Pakora (in Kichererbsenteig gebackenes Gemüse), rumänische Hefekipferl, italienische Mini-Calzonen, französische Mini-Quiches, amerikanische Muffins und deutschen Schokokuchen.

Serviert wurden die Gaumenschmeichler als pikante und süße Probierteller. "Wir bekamen viele positive Rückmeldungen", freut sich Senyuk.

Bevor es mit den Planungen für das Bäretriewerfescht in die Vollen geht, ist Ulyana Senyuk neugierig auf das interkulturelle Begegnungsfest am 6. Mai in Ötigheim. Das Büffet mit Spezialitäten aus den Heimatländern der im Telldorf lebenden Flüchtlinge "möchte ich gern erleben", sagt sie.