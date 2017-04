Weiterer Wirbel um Bauprojekt im Zay Rastatt (ema) - Erst entwickelte sich das Bauprojekt zu einem Politikum, dann zu einem Fall für das Verwaltungsgericht, und jetzt sorgen sich Anwohner, nachdem die Bagger am sensiblen Gestadebruch im Zay losgelegt haben: Die Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser zwischen Hindenburgstraße und Richard-Wagner-Ring sorgt weiter für Wirbel. Wenn's ums Bauen im Zay mit seinen prägenden Vorgartenzonen geht, dann droht immer wieder Alarm. So war es auch, als ein Investor sich vor einigen Jahren anschickte, Bestandsbauten und Bäume auf dem Grundstück zwischen Hindenburgstraße und Richard-Wagner-Ring platt zu machen und stattdessen Neubauten anzugehen. Als das Projekt baurechtlich seinen Weg ging und der Gemeinderat davon Wind bekam, wurde der Fall zum Politikum. Eigentlich war das "Kommunalparlament" davon ausgegangen, dass solch ein Vorhaben gar nicht zulässig ist. Denn 2011 hatte der Gemeinderat einen Bebauungsplan zur Absicherung des Zay-Charakters beschlossen - musste dann aber zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil des Stadtteils, in dem das umstrittene Bauprojekt genehmigt wurde, nicht davon erfasst wird. Die Verwaltung bekam den Auftrag, mit dem Bebauungsplan "Zay - am Gestadebruch" nachzubessern. Doch vor drei Jahren machte das Gremium auf Anraten des städtischen Rechtsanwalts einen Rückzieher. Grund: Die Ziele des Bebauungsplans seien durch tatsächliche und rechtliche Vorgaben bereits überholt; die Satzung hätte somit rechtlich wohl kaum Bestand. Zuvor war bereits ein Anwohner mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe gegen das Bauvorhaben gescheitert. Mittlerweile sind Anfang dieses Jahres die Bagger angerollt zum Bau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage. Sorgen machen sich jetzt vor allem Anwohner der Johann-Sebastian-Bach-Straße, die hangaufwärts wohnen. Erschütterungen durch den Einbau von Spundwänden haben dazu geführt, dass ein Teil einer Terrasse abgesackt ist; auch auf dem Gehweg am Richard-Wagner-Ring kam es zu Beschädigungen. Eine Eigentümerin hat sich nun einen Sachverständigen an die Seite geholt, der die Situation analysiert hat. Nach BT-Informationen sollen Ergebnisse dem Investor aus Karlsruhe vorgelegt worden sein. Ob deshalb die Baustelle seit über einer Woche ruht? Der Bauherr selbst war trotz mehrmaliger Anfrage für das BT nicht erreichbar. Im Rastatter Rathaus ist die sensible Baustelle natürlich bekannt - allerdings hält sich die Stadtverwaltung nur bedingt für zuständig. Dass Risse durch Erschütterungen bei einem solchen Projekt entstehen, sei "nichts Außergewöhnliches"; diese müssten die Betroffenen jedoch mit dem Investor zivilrechtlich regeln, so die städtische Pressestelle. Nach Einschätzung der Verwaltung droht der Hang nicht einzustürzen. Es sei derzeit keine Gefahr zu erkennen, die zum Eingreifen Anlass gebe. Ein Auge wird die Verwaltung auf das Vorhaben weiter werfen: Nach Auskunft der Pressestelle ist die Baufreigabe nicht in Gänze erfolgt, sondern werde peu à peu erteilt.

