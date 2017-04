Zielgebiet Elsass

Und doch wurde aus Befestigungsanlagen vom rechten Rheinufer aus einst mit schwerer Marineartillerie weit auf das andere - linke - Rheinufer geschossen. Menschen, die zu diesem Zeitpunkt wegen genau dieser Kampftätigkeiten aus ihren Dörfern in der sogenannten "Roten Zone" evakuiert waren, sahen dem Schießen zu. Doch welcher geschichtliche Hintergrund steckt hinter der Stationierung und dem Einsatz dieser schweren Marinegeschütze so fern ab der Küste entlang dem Oberrhein, die in Bunkeranlagen, die zu den größten Bauten der deutschen Westbefestigungen gehörten, stationiert waren? Zwischen Karlsruhe im Norden und Weil am Rhein im Süden wurden damals Marinegeschütze im Kaliber von 10,5 bis 30,5 Zentimeter stationiert, die gegen Ende des Westfeldzugs 1940 trotz der oft ortsnahen Aufstellung mehrere Tage lang Ziele im Elsass beschossen. Als Folge darauf antwortete die schwere französische Artillerie mehrfach aus dem Elsass mit Feld- und Eisenbahngeschützen und sorgte somit für schwere Schäden beispielsweise in Rastatt, Freiburg sowie rund um Kehl, heißt es in einer Mitteilung des WGM.

Nach dem Ende des Westfeldzugs wurden die Marinegeschütze im Sommer 1940 vom Oberrhein abgezogen und kamen zum größten Teil am Ärmelkanal Frankreichs zum erneuten Einsatz. Dort sperrten sie zusammen mit anderen schweren Geschützen die Meerenge von Dover und beschossen die Südküste Englands. Nach der alliierten Invasion in der Normandie und am Mittelmeer im Sommer 1944 sollten die seit 1940 leerstehenden Geschützbunker am Oberrhein wieder aktiviert werden. Bis in den März 1945 hinein wurde an den Bunkern gebaut, damit sie neue weitreichende Geschütze aufnehmen und somit in die mittlerweile erneut am Oberrhein entstandenen Kampfhandlungen eingreifen konnten. Nach dem Krieg wurden die Bunkeranlagen gesprengt und im Lauf der Jahre zugeschüttet. Dorferweiterungen und Übererdungen sorgten in den Jahrzehnten danach dafür, dass von diesen großen Anlagen fast keine Spuren mehr vorhanden oder kaum mehr erkennbar sind. Somit ist nur wenig darüber bekannt, welche lange Odyssee und Vorgeschichte diese Marinegeschütze bereits durchliefen, bevor sie an den Oberrhein kamen, wobei deren Reise dort nicht enden sollte. Ähnlich verhält es sich mit den eigentlichen Hintergründen zum Einsatz der Marinebatterien am Oberrhein. Ebenso ahnen die Wenigsten beim Anblick der heutigen Batteriestellungen dieser Geschütze von den Bemühungen des Wiedereinsatzes und den dramatischen Ereignissen in den letzten Kriegsjahren 1944 und 1945, als der Krieg wieder an den Oberrhein zurückkam.

Die beiden Referenten Sascha Kuhnert (Kehl/Alta) und Friedrich Wein (Horb) folgten in einem mehrjährigen Forschungsprojekt den Spuren der Marinegeschütze des Westwalls am Oberrhein. Diese Spurensuche führte die beiden vom Baltikum über die Nord- und Ostseeküste an den Oberrhein sowie das Saarland und anschließend an den Atlantikwall sowie auf die Krim-Halbinsel am Schwarzen Meer. Es gelang ihnen, einige der letzten noch lebenden Batterieangehörigen sowie Zeitzeugen zu befragen, von denen sie wertvolle Informationen erhielten. Die Autoren recherchierten in elf Archiven und erhielten aus zehn verschiedenen Ländern Informationen von Historikern und Fachleuten. Dabei wurde Wert daraufgelegt, nur gesicherte und belegbare Informationen in ihre dabei entstandene Veröffentlichung zum Thema der Marinegeschütze des Westwalls am Oberrhein aufzunehmen. Das somit entstandene Buch stellt auf 640 Seiten die Geschichte dieser Marinegeschütze und ihren Einsatz am Oberrhein akribisch dar. Darin finden sich über 350 historische Abbildungen, die zum größten Teil bisher noch nicht veröffentlicht wurden, sowie weitere 120 aktuelle Bilder und 30 Pläne.

Das Ergebnis ihrer Forschungsarbeiten präsentieren die beiden Autoren am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, im Gartensaal des Wehrgeschichtlichen Museum in Form einer digitalen Präsentation, in der sie speziell auf die Geschichte der schweren Stellungsbatterien südlich von Karlsruhe und im Raum Kehl-Oberkirch, den sie unterstützenden Einsatz schwerer Eisenbahnartillerie sowie deren Ziele im Elsass eingehen. Veranstalter des etwa anderthalbstündigen Vortrags ist das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt. Der Eintritt ist frei.