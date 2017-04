Nach FC Frankonia bekommt auch RTV Tunnelbau zu spüren

(red) - Auf Deutschlands Tennisspielerinnen erwartet in der Porsche-Arena am Wochenende ein heißer Tanz. Die Ukraine ist der Gegner im Payoff-Duell um den Klassenerhalt. Die Chancen für das deutsche Team beziffert Barbara Rittner auf 50:50 (Foto: dpa). » - Mehr

(sie) - Kommunen, die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufnehmen, erhalten Mieteinnahmen vom Landratsamt. Darauf weist Jürgen Ernst (Foto: pr), Leiter des Kreissozialamts, im Interview mit dem BT hin. Hintergrund sind Diskussionen in Rheinmünster. » - Mehr

(red) - Hilfe zur Selbsthilfe will der Weisenbacher Nino Di Fede (Foto: Gareus-Kugel) mit seinem Projekt "Kids Amani - Hilfe für Afrika" geben. Im Juni 2016 hob er den Verein aus der Taufe. In Kenia unterstützt der ehemalige Bundeswehrsoldat zwei Projekte. » - Mehr