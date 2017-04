Kampf gegen PFC fordert seinen Preis

Künftig muss ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in Rastatt laut Mitteilung gut drei Euro pro Monat mehr für Trinkwasser bezahlen. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn die Bürger können nichts für den PFC-Eintrag ins Grundwasser", erklärt OB Hans Jürgen Pütsch als Aufsichtsratsvorsitzender. Allerdings könne das kommunale Unternehmen die enormen Mehrbelastungen durch die PFC-Sanierungsmaßnahmen nicht länger durch Kosteneinsparungen an anderen Stellen kompensieren. "Wir müssen die wirtschaftliche Basis absichern." Denn das Land Baden-Württemberg lehnt monetäre Unterstützung bislang ab - trotz Ausmaß und Langfristauswirkungen des Skandals, was Olaf Kaspryk empört. Hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen mögliche Verursacher kürzlich eingestellt hat.

Der Geschäftsführer fordert Gerechtigkeit in einer Sache, bei der die öffentliche Hand in der Pflicht stehe. Grundwasserschutz sei nämlich originäre Aufgabe des Landes. Laut eines Gutachtens müssten die Star-Energiewerke ohne PFC-Belastungen nicht an der Preisschraube drehen. "Warum sollen die Bürgerinnen und Bürger für etwas bezahlen, was andere verursacht haben?", ärgert sich Kaspryk. Und: "Die Star-Energiewerke haben in diesem Fall die Rolle des Grundwasser-Sanierers zugeschoben bekommen, da es im Moment so aussieht, als werde der PFC-verseuchte Boden wegen der riesigen Dimensionen nicht saniert. Dann würden die Problemstoffe weiter ins Grundwasser sickern." Landes-Umweltminister Franz Untersteller hatte kürzlich darauf verwiesen, dass die Trinkwasserpreise zur Finanzierung der PFC-Maßnahmen problemlos angehoben werden könnten, da Trinkwasser in Rastatt bislang überdurchschnittlich günstig sei. Damit versuche das Land, sich aus der Affäre zu ziehen, findet Kaspryk. Deshalb sei er bereit, sowohl den Sachverhalt als auch die Verantwortung für die Schadensbeseitigung über die gerichtlichen Instanzen zu klären. Bislang gingen die Star-Energiewerke und künftig nun auch die Rastatter Bürger in Vorleistung. Laut derzeitigen Planungen wächst der Betrag, den die Star-Energiewerke in die Trinkwassersicherung investieren, bis Ende 2018 auf rund acht Millionen Euro an, vor allem auch, weil die PFC-Entfernung kontinuierliche Betriebskosten verursache. Kosten für die Forschung und Entwicklung einer wirksamen und wirtschaftlichen Entfernung von PFC habe das städtische Unternehmen bislang ebenfalls alleine getragen.

Aktuell liegen die Star-Energiewerke bei den Trinkwasserpreisen in Baden-Württemberg auf dem drittgünstigsten Platz, "ein Beleg für gutes Wirtschaften", hält Kaspryk fest. Mit der Preisänderung ab Mai, so schätzen die Experten, wird der Rastatter Versorger voraussichtlich immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der 81 privatrechtlich organisierten Anbieter in Baden-Württemberg zu finden sein. Grundlage für die Kalkulation sind die Rahmenbedingungen in Rastatt bis zum Jahr 2018. Dann liegen die ersten Erfahrungen aus dem Betrieb der aktuell im Bau befindlichen Aktivkohlefilteranlage im Wasserwerk Rauental vor.

Ab dem nächsten Monat steigen die Bezugspreise für die Verbraucher in Rastatt von 1,64 Euro auf 1,86 Euro pro Kubikmeter brutto. Zudem ändert sich der Grundpreis, der jeweils abhängig von der Auslegung des Wasserzählers im Haus ist.

www.wasser-rastatt.de