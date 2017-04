"Ortskernsanierung bietet Jahrhundertchance" Iffezheim - Die Renngemeinde plant eine Neukonzeption der Ortsmitte, in die Rennbahn wird kräftig investiert, für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist ein Standort gefunden, das Industriegebiet wird erweitert, für die Flüchtlinge wird ein Neun-Familien-Wohnhaus gebaut und der Kindergarten St. Martin wird erweitert: ein volles Aufgabenheft für Bürgermeister Peter Werler. BT-Redakteur Markus Koch hat sich mit dem Rathauschef über dessen Ziele im letzten Amtsjahr unterhalten, das im April begonnen hat. BT: Herr Werler, in Iffezheim ist einiges im Gange. Welche Vorhaben möchten Sie bis zum Ende Ihrer Amtszeit abgeschlossen haben? Peter Werler: Viele Dinge sind am Start oder im Fluss. Den Spatenstich fürs neue Feuerwehrgerätehaus würde ich gerne noch machen, bei der Einweihung bin ich aber dann schon nicht mehr im Amt. In den kommenden Wochen und Monaten wird es immer mehr Termine und Veranstaltungen geben, die ich ein letztes Mal als Bürgermeister wahrnehme. Die Ortskernsanierung wird noch lange laufen, die liegt mir sehr am Herzen, denn in ihr steckt ein riesiges Potenzial. BT: Wie sieht Ihre Vision einer neuen Ortsmitte aus? Werler: Meine Vision besteht aus einem restaurierten Gasthaus "Sonne" mit einem gehobenen gastronomischen Angebot und ansprechender Außenbewirtung, eventuell auch mit einem Beherbergungsbetrieb. Zu unserem dörflichen Charakter passt ein kleiner Dorfplatz mit einem schönen Brunnen und natürlich mit Kunst, denn das gehört für mich einfach dazu. Des Weiteren könnte eine Begegnungsstätte für Senioren entstehen, denn die kommunale Seniorenarbeit wird in den kommenden Jahren einen immer höheren Stellenwert einnehmen. BT: Zur Ortsmitte gehört (noch) die etwas in die Jahre gekommene Festhalle. Was soll mit ihr geschehen? Werler: Nach meinen Vorstellungen stört sie dort nur. Die Menschen sind heute nicht mehr so bereit wie früher, Lärm hinzunehmen. Es wäre bedauerlich, wenn man viel Geld in eine Sanierung stecken würde und aufgrund dieser Problematik die Halle dann nur eingeschränkt nutzen kann. Die Ortskernsanierung bietet eine Jahrhundertchance für die städtebauliche Entwicklung, die wir nutzen sollten. Das Areal bei der Freilufthalle hat als möglicher Standort einen gewissen Charme, für mich ist aber die Gemeinbedarfsfläche bei den Schulen der prädestinierteste Standort. Dort könnte man die Parkplätze der Schulen und beim Friedhof nutzen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung sprach sich bei einer Probeabstimmung die Mehrheit für eine Verlegung der Festhalle aus. Vor diesem Hintergrund ist es für mich nicht nachvollziehbar, wenn die Gemeinderatsfraktionen jetzt noch einmal das Thema bei eigenen Veranstaltungen thematisieren. Welche Erkenntnisse sollen denn die Diskussionen in den eigenen Reihen bringen? Am 8. Mai wird sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema befassen. Wir müssen da dran bleiben, denn im Rahmen der Ortskernsanierung bekommen wir Bund- und Ländermittel, die sollten wir auf keinen Fall verstreichen lassen. BT: Die Erweiterung des Industriegebiets steht dieses Jahr auf der Agenda. Der Gemeinderat hat bereits im Juni 2009 beschlossen, hierfür einen Bebauungsplan aufzustellen. Warum hat es so lange gedauert? Werler: Die Suche nach Ausgleichsmaßnahmen hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Dann war zunächst geplant, über das bestehende Industriegebiet die erweiterte Fläche anzuschließen. Ich habe diesbezüglich sehr viele Eigentümergespräche geführt, allerdings war niemand bereit, für eine Verbindungsstraße etwas vom Grundstück abzutreten. Deshalb kann das erweiterte Industriegebiet nun nur über einen Zugang beim Forlenhof angefahren werden anstatt über zwei. Die neuen Versorgungsleitungen können wir aber an den bereits bestehenden im Industriegebiet anschließen. Der Bebauungsplan geht demnächst in die Offenlage, danach können wir den Grunderwerb angehen und die Erschließung des zehn Hektar großen Areals ausschreiben. Ich denke, dass damit Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres begonnen werden kann. BT: Gibt es bereits Interessenten, die dort bauen wollen? Werler: Wir haben bislang 28 Bewerbungen, doch wir entscheiden bei der Vergabe, ob Arbeitsplätze geschaffen werden und ob bestehende Betriebe im Ort mit Erweiterungsbedarf ein Interesse haben. Auch das Steueraufkommen eines Unternehmens ist ein Entscheidungsfaktor. BT: Ein weiteres großes Projekt ist die Rennbahn. Im Haushalt sind hierfür 2017 rund 600000 Euro eingeplant. Was ist genau vorgesehen? Werler: Für 2016 und 2017 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1,2 Millionen Euro geplant. Die Gemeinde Iffezheim und die Stadt Baden-Baden haben hierfür jeweils 500000 Euro zur Verfügung gestellt, der Landkreis Rastatt 200000 Euro. Damit sollen 21 Projekte finanziert werden. Im vergangenen Jahr haben wir die Beregnungsanlage und das Geläuf auf Vordermann gebracht und neue Gerätschaften gekauft. In diesem Jahr wurden das Dach der Iffezheimer Tribüne und das Boxendorf saniert. Dort haben wir die elektrische Ausstattung und die Beleuchtung erneuert und den Brandschutz verbessert. Auch die Zimmer für das Stallpersonal waren dringend renovierungsbedürftig. Als nächstes steht die Sanierung der Logen auf der Sattelplatztribüne an. Interview BT: Ende Januar hat der Gemeinderat mehrheitlich dafür gestimmt, keine Jugendhausarbeit mehr anzubieten. Anfang März sollte noch ein Gespräch mit Sozialarbeiterin Annette Lange bezüglich einer offenen Jugendarbeit stattfinden. Wie ist der aktuelle Stand? Werler: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die offene Jugendarbeit eingestellt wird. Wir haben das Arbeitsverhältnis mit Frau Lange aufgelöst. BT: Abschließend ein Ausblick auf ihr letztes Jahr im Amt: Wie geht es Ihnen damit? Werler: Ich mache die Arbeit als Bürgermeister sehr gern. Die Kommune entwickelt sich weiter und es macht Spaß, diese Entwicklung zu begleiten. Ich mache auch im letzten Jahr meiner Amtszeit mit der mir eigenen Dynamik weiter. BT: Worauf freuen Sie sich im Ruhestand? Werler: Das wird sicher eine Umstellung. Ich freue mich auf mehr Freizeit, unter anderem fürs Reiten, und darauf, mehr Zeit für meine Frau, die Familie und Freunde zu haben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Abschied vom Seniorenkreis Gaggenau (gut) - Noch mag man sich nicht vorstellen, dass es im nächsten Jahr ruhig sein wird in der Bad Rotenfelser evangelischen Johanneskirche. Am 1. Juni geht Pfarrer Ralf Velimsky in den Ruhestand. Kurz davor wird die Leiterin des Seniorenkreises, Ulrike Kotz, verabschiedet (Foto: gut). » Weitersagen (gut) - Noch mag man sich nicht vorstellen, dass es im nächsten Jahr ruhig sein wird in der Bad Rotenfelser evangelischen Johanneskirche. Am 1. Juni geht Pfarrer Ralf Velimsky in den Ruhestand. Kurz davor wird die Leiterin des Seniorenkreises, Ulrike Kotz, verabschiedet (Foto: gut). » - Mehr