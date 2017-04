Vlies und Eispanzer schützen Blüten der Erdbeerpflanze Durmersheim (hli) - Besonders viel geschlafen hat Landwirt Rolf Enderle gestern nicht. Fast die gesamte Nacht war er stattdessen damit beschäftigt, auf seinen Erdbeerfeldern in Durmersheim nach dem Rechten zu sehen. Der Grund: die frostigen Temperaturen. "Die Erdbeerpflanze verträgt den Frost gut. Das Problem ist die Blüte", erläutert Enderle. Kälter als minus 0,5 Grad darf es deshalb eigentlich nicht werden. Sinken die Temperaturen etwas tiefer, helfe es, die Pflanzen mit Vlies abzudecken. "Das ist wie eine Bettdecke", verdeutlicht Enderle. (hli) - Besonders viel geschlafen hat Landwirt Rolf Enderle gestern nicht. Fast die gesamte Nacht war er stattdessen damit beschäftigt, auf seinen Erdbeerfeldern in Durmersheim nach dem Rechten zu sehen. Der Grund: die frostigen Temperaturen. "Die Erdbeerpflanze verträgt den Frost gut. Das Problem ist die Blüte", erläutert Enderle. Kälter als minus 0,5 Grad darf es deshalb eigentlich nicht werden. Sinken die Temperaturen etwas tiefer, helfe es, die Pflanzen mit Vlies abzudecken. "Das ist wie eine Bettdecke", verdeutlicht Enderle. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag jedoch zeigte das Thermometer minus 4,5 Grad. "Bei solchen Temperaturen würden wohl alle Blüten erfrieren", erklärt der Landwirt die Problematik. Die Lösung: Man muss die Erdbeeren beregnen. Um 21 Uhr schaltete Enderle am Mittwoch daher die Beregnungsanlage ein, sie lief bis 9.30 Uhr am nächsten Morgen. Denn beregnet werden muss so lange, bis es wieder Plusgrade gibt. Mit dem Ergebnis ist Enderle zufrieden: "Es hat gewirkt." 99 Prozent der Bestände seien in Ordnung. An eine Nacht, in der er seine Pflanzen so lange beregnen musste, kann sich Enderle nicht erinnern. "Und ich mache das Geschäft schon lange", betont er. Beim Beregnen bildet das Wasser auf der Pflanze einen Eispanzer. In dem Moment, in dem das Wasser gefriert, wird zudem Wärme abgegeben. Da Eis ein guter Wärmeleiter sei, werde diese Wärme zur Blüte transportiert, erklärt Enderle. "Das Schlimmste wäre, wenn die Blüte erfriert. Dann gibt es keine Frucht und somit auch keinen Ertrag", unterstreicht der Durmersheimer Landwirt. Ab minus einem Grad wird es heikel. Um die Temperaturen deshalb stets im Blick zu behalten, hat Enderle Thermometer auf den Feldern installiert, die Daten werden auf sein Handy geschickt. "Hätten wir nicht beregnet", sagt er mit Blick auf die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, "wären wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent des Ertrags erfroren". Der Spätfrost stelle eine der größten Gefahren dar, einen "riesigen Schaden" auf den Erdbeerefeldern anzurichten. Wetterumschwung ist Stress für Pflanzen Auch die Spargelbauern sehen die tiefen Temperaturen kritisch. Zwar passiere dem Spargel an sich nichts, denn die Kälte hat keine Auswirkungen auf die Qualität des Gemüses. Allerdings verlangsame sich das Wachstum extrem, berichtet Franziska Gehrer aus Durmersheim. "Für die Pflanzen ist solch ein Wetterumschwung Stress", sagt sie und berichtet davon, dass die Erträge im Vergleich zu vergangener Woche um die Hälfte zurückgegangen seien. "Es gibt bei Frost weniger Spargel", bringt sie die Sachlage auf den Punkt. Schutzmaßnahmen wie das Abdecken mit Vlies, wie das bei Erdbeeren gehandhabt wird, sei bei Spargel nicht möglich. Das schade der Pflanze, die in die Höhe wächst, eher. "Wir können also nichts tun - außer zu hoffen, dass das Wetter bald wieder wärmer wird", betont Gehrer. Die Folgen des derzeitigen Frosts könnten bei einigen Spargelbauern erst in drei Jahren zu spüren sein: Anlagen, die dieses Jahr bepflanzt wurden, werden erst dann geerntet. Und diese jungen Pflanzen, so Gehrer, seien auch anfälliger für Frostschäden.

