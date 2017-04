Denkmal soll in Schlossgarten ziehen

Rastatt (dm) - Das Kriegerdenkmal am Rastatter Postplatz soll im östlichen Teil des Schlossgartens seinen neuen Platz finden: Mit diesem Vorschlag geht die Stadtverwaltung am Montag in den Gemeinderat. Der Standort ist gemeinsam mit der Denkmalpflege und Prof. Hartmut Troll von den Staatlichen Schlössern und Gärten bestimmt worden. Wie berichtet, weicht das Monument einer Neugestaltung des Areals voraussichtlich im Jahr 2019. Doch wohin? Standortvorschläge der Stadt - die Verwaltung favorisierte den Röttererberg - durchkreuzte nach Diskussion im Gemeinderat das Landesamt für Denkmalpflege: Das Denkmal, das laut Inschrift den Gefallenen des zweiten Badischen Feldartillerieregiments Nr. 30 und seinen Kriegsformationen 1914 bis 1918 gewidmet ist, müsse an einem Platz aufgestellt werden, der nicht weit vom jetzigen entfernt und fußläufig erreichbar ist, in der Innenstadt also. In unmittelbarer Nähe, so stellt die Verwaltung nun fest, komme nur der Schlossgarten infrage, der in Besitz des Landes ist. Eine entsprechende Vereinbarung soll geschlossen werden, wenn der Rat zustimmt. Für die Verwaltung ist der Platz Ecke Am Schlossplatz/An der Ludwigsfese in Nachbarschaft zur ehemaligen Canrobert-Kaserne jedenfalls ein denkbar passender. Er befindet sich schlossachsensymmetrisch zum Standort des 111er-Regimentsdenkmals an der Ecke Lyzeumstraße.