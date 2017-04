Mensa: Bauauftrag über 3,1 Millionen Euro vergeben Durmersheim (HH) - Auf fast 3,29 Millionen Euro belaufen sich zwei Aufträge, die am Mittwoch vom Gemeinderat für die Mensa vergeben wurden, die für die Hardt- und Realschule gebaut wird. Die Sitzung war extra dafür unplanmäßig einberufen worden. Bürgermeister Andreas Augustin freute sich, das Ratsgremium trotz der Ferienzeit in beinahe vollzähliger Besetzung begrüßen zu können. Er selbst hatte für die Zusammenkunft seinen Osterurlaub unterbrochen. Zu vergeben waren der Bau des Gebäudes und die Kücheneinrichtung. Für die Bauarbeiten war ein Generalunternehmen gesucht worden. An der Ausschreibung hatten acht Firmen Interesse gezeigt, aber nur zwei tatsächlich Angebote abgegeben, wie Ortsbaumeister Hans-Martin Braun mitteilte. Die günstigste Offerte lautet auf 2,28 Millionen Euro. Sie war jedoch mit derart gravierenden Mängeln behaftet, dass die Verwaltung wie auch Planer Bastian Wieland vom Karlsruher Architekturbüro Archis vom Zuschlag abrieten. Den Ausführungen Brauns zufolge bezogen sich die vorgelegten Referenzen auf eine insolvent gegangene Vorgängerfirma, als Betriebsstätte habe sich ein Einfamilienhaus im Schwäbischen herausgestellt, außer dem Inhaber gebe es keine weiteren Mitarbeiter. Als "Hauptkriterium" für die Ablehnung nannte Braun neben der fehlenden Belegschaft das Ausbleiben einer Bürgschaft. Die Firma habe die verlangte Absicherung nicht erbringen können. Der Planer bestätigte die Gesamteinschätzung. Es sei nicht leicht, das wirtschaftlichste Angebot zu verwerfen, man habe die Sache aufwendig geprüft. Es hätten sich "einfach unglaublich viele Dinge" ergeben, "die nicht gestimmt haben". Der Gemeinderat nahm die Erläuterungen zustimmend zur Kenntnis. Übrig blieb das Bauunternehmen Dreßler, das bereits die Flüchtlingshäuser in der Pilgerstraße errichtet hat. Die Firma hatte ihre Offerte um drei Nebenangebote ergänzt. Eines davon wurde mit einstimmigem Votum angenommen. Es hat eine Änderung der Fußbodenheizung zur Folge, die im Estrich installiert werden sollte. Stattdessen gibt es nun eine "Bodenkerntemperierung". Die Ersparnis wurde auf 23 800 Euro beziffert. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hingegen, die eine Reduzierung der Auftragssumme um 42 840 Euro gebracht hätte, wurde abgelehnt. Der Gemeinderat folgte der Argumentation Augustins, der die in der Planung vorgesehene Methode mit Grundwasser statt Luft als effektiver ansah, da sie mit einer stets konstanten Grundtemperatur arbeite. Schwieriger gestaltete sich die Entscheidung über das dritte Nebenangebot. Anstelle der ausgeschriebenen Trespa-Fassade, für die sich der Gemeinderat im Februar entschieden hatte (wir berichteten), schlug die Baufirma ein Wärmedämmverbundsystem vor. Eine Einsparung von brutto 119 000 Euro machte die Alternative besonders verlockend. "Das Geld verführt mich", gestand Bürgermeister Augustin. Verbundsystems könnten allerdings leicht beschädigt werden, schon ein Ball könne Spuren hinterlassen. Er nannte Beispiele aus der Praxis, wo Armierungen zum Vorschein kämen. Josef Tritsch (SPD) warnte ebenfalls mit Erfahrungsberichten vor Verbundsystemen, in denen "Tunnel" entstehen könnten, hinter denen sich Abfall verstecken ließe. Hermann Kölmel (CDU) schätzte das Beschädigungsrisiko gering ein, im Schulbetrieb wache eine Aufsicht darüber. Er sprach sich angesichts der Preisrelation für das Verbundsystem aus und empfahl, einen Teil des eingesparten Gelds für ein Sicherheitskonzept auszugeben. Norbert Tritsch (FWG) hielt so oder so zum Schutz vor Graffiti "Bewegungsmelder rundum" für geboten. Rolf Enderle (BuG) plädierte für Trespa, auch weil es "optisch schöner" sei. Andreas Badior und Andrea Bruder (beide SPD) wünschten sich zudem eine verschiedenfarbige Gestaltung. Am Ende wurde das Verbundsystem mit 15 zu 5 Stimmen abgelehnt. So ergab sich für den Bauauftrag eine Vergabesumme von insgesamt 3,10 Millionen Euro, was ziemlich genau der Kostenprognose entsprach. Um die Kücheneinrichtung hatten sich acht Firmen beworben. Der Zuschlag wurde für 183159 Euro der Firma Baschang in Karlsruhe erteilt, womit der Kostenanschlag um rund 55 000 Euro unterschritten wurde. Die Gesamtinvestitionen für die Mensa waren in der Sitzung im Februar mit 3,67 Millionen Euro angegeben worden.

