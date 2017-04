Raumkonzept für Kombibad liegt vor Rastatt (dm) - 1610 Quadratmeter Wasserfläche außen, 690 Quadratmeter innen, Gastronomie mit rund 80 Sitzplätzen, ein Mindestbedarf für rund 100 Auto- und 160 Fahrradstellplätze: Das sind Eckpunkte des jetzt vorliegenden Raumkonzepts für das Rastatter Kombibad. Die geschätzten Investitionskosten gehen demnach "gegen 25 Millionen Euro". Der Gemeinderat soll nach seinem Grundsatzbeschluss vom Oktober nun am Montag den weiteren Weg für das Großprojekt ebnen. Der Beschluss hatte vorgegeben, dass die Gesamtwasserfläche des Bads bei maximal 2300 Quadratmetern liegen soll - dies wird im Konzept ausgeschöpft. Beinhaltet sind ein beheiztes Außenbecken, Großrutsche und separate Eingangsbereiche. Vier 50-Meter-Bahnen im Freibadbecken sollen den Bedürfnissen sportlicher Schwimmer Rechnung tragen - ein komplettes 50-Meter-Becken ist indes nicht mehr vorgesehen. Mit dem Konzept beauftragt worden war die "Deutsche Gesellschaft für das Badewesen"; mitgewirkt hat der Rastatter "Arbeitskreis Bäder". Die dargestellte Wasserfläche befriedige die von Schulen und Vereinen angemeldeten Bedarfe und erfülle nach Auswertung langjähriger Besuchsdaten die Ansprüche der Öffentlichkeit, heißt es, auch wenn sich die Gesamtwasserfläche der beiden Bäder gegenüber dem Ist-Zustand um rund 900 Quadratmeter reduziert. Die Aufteilung findet laut Vorlage an den Gemeinderat "die Anerkennung des Arbeitskreises, in der alle Nutzergruppen Rastatts vertreten sind". Sie wird vom Betriebsausschuss "mehrheitlich" empfohlen. Darin enthalten ist eine von 620 (ursprünglicher Plan) auf nun 690 Quadratmeter vergrößerte Hallenbadfläche. Zum Vergleich: Das Alohra verfügt derzeit über 480 Quadratmeter. Im neuen Hallenbad sind 500 Quadratmeter Schwimmerbecken (sechs Bahnen), 160 Quadratmeter Nichtschwimmer- und 30 Quadratmeter Kleinkindbecken vorgesehen. Das Hallenbad werde mitsamt beheiztem Außenschwimmbecken an zehn bis elf Monaten genutzt, das Freibad in der Regel an vier bis fünf. Letzteres soll aus einem 1160 Quadratmeter großen Mehrzweckbecken, dem 320 Quadratmeter messenden beheizten Ausschwimmbecken und 120 Quadratmeter Kleinkindbecken bestehen; der Schwimmerbereich soll 620 Quadratmeter betragen, die Nichtschwimmerfläche 990. Die beiden Eingangsbereiche sollen so angeordnet werden, dass in betriebsschwachen Zeiten Hallen- und Freibadzugang von einer Stelle aus organisiert werden kann. Die Bäder erhalten separate Umkleide- und Sanitäreinheiten. Vom Foyer des Hallenbads sollen neben Beckenlandschaft, Umkleide- und Sanitärbereich eine externe Gastronomie, externe Sauna sowie Vereins-, Schulungs-, Besprechungs- und Personalräume erreicht werden. Noch nicht bearbeitet wurden die Liege-, Sport- und Spielflächen fürs Freibad. Zwar werden nun mit der Festlegung der Wasserflächen Pflöcke eingeschlagen, doch noch geht es nicht um die genaue Ausgestaltung. Das Raumkonzept gilt als Grundlage für die Anfertigung eines Modells. Andere Städte haben größere Bäder - doch "am Ende muss das, was wir realisieren, auch bezahlbar bleiben", verteidigt OB Hans Jürgen Pütsch das vorgelegte Konzept. Ohnehin werden, was die Kosten anbelangt, Unwägbarkeiten nach oben gesehen, etwa in Zusammenhang mit der Grundstücksfrage. Nun soll zunächst zügig die Frage geklärt werden, ob man im favorisierten Schwalbenrain bauen kann. Wie berichtet, muss eine Lösung für die Hochwassergefahr gefunden werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben