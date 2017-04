Geduldsprobe für Autofahrer Von Helmut Heck Durmersheim - Autofahrer müssen sich in Durmersheim wieder auf einige längere Geduldsproben gefasst machen. Die Vorboten sind bereits da, so wird unter anderem in der Schwimmbadstraße gebaut. Größere Auswirkungen dürften Arbeiten von Gemeinde und Landkreis in der Hauptstraße haben. In der Schwimmbadstraße wird momentan die Fahrbahn erneuert, die Arbeiten sollen Ende nächster Woche fertig sein. In der Hauptstraße wurde im Abschnitt zwischen Waldstraße und Bietigheimer Straße in den vergangenen Tagen damit begonnen, den vor sechs Jahren vollständig neu hergestellten Geh- und Radweg auf der westlichen Seite wieder umzubauen. Durch Umpflasterungen werden Parkplätze geschaffen, Radfahrer zurück auf die Straße verbannt. Wenn dieser Umbau, der bislang ohne Straßensperrung auskommt, erledigt ist, geht es im Abschnitt nördlich davon weiter. Dann wird das Reststück der Hauptstraße zwischen Raiffeisenbank und Malscher Straße nach dem gleichen Muster neu gestaltet, wie es bis zum Bickesheimer Platz bereits verwirklicht wurde. Die Bauarbeiten werden einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung zufolge bis November andauern. Noch viel größere Auswirkungen auf die Verkehrsströme dürfte eine Baustelle haben, die für das Umfeld der Kreuzung von Haupt-, Trift- und Pilgerstraße angekündigt wurde. Dort will der Landkreis ab dem 15. Mai bis zum 15. Juni die Hauptstraße bis zur Einmündung Hebel- beziehungsweise Forchheimer Straße erneuern. Neben der Vollsperrung im Süden wird in dieser Zeit auch der Kreuzungsbereich bei der Wallfahrtskirche komplett blockiert sein. Auch die dortige Ampelanlage soll modernisiert werden. Die Gemeinde teilte mit, dass man bemüht sei, den Ablauf der Baustellen zusammen mit den zuständigen Behörden so "zu koordinieren", dass ein zügiger Ablauf gewährleistet ist. Die exakte Planung sei in Vorbereitung und werde vor Beginn der "Großmaßnahmen" bekanntgemacht.

