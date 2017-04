Appell zur Wachsamkeit

Attackiert wurden ganz aktuell die Karlschule, das Kulturforum und der Musiksaal des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums, außerdem wurde die Reithalle beschmiert. Allein die Scheiben am Musiksaal des LWG sind von Anfang Februar bis heute fünfmal eingeschlagen worden. In jedem Einzelfall hat die Stadt Rastatt umgehend bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Diese Zerstörungswut sei ein Fall für die Polizei, markiere aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht nur in Rastatt Anlass zur Sorge gebe und die "eine sensible gesamtgesellschaftliche Reaktion" erforderlich mache, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher appelliert die Stadt eindringlich an die Bürgerschaft, mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen und auffällige Beobachtungen sofort an die Polizei zu melden. Dort werden alle Hinweise vertraulich behandelt.

Angesichts der Schadenshäufungen hat die Stadt Rastatt eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Informationen, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise nimmt die Polizei unter (07222) 7610 entgegen.