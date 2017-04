Kombibad: Zweifel an Raumkonzept

(dm) - Die Diskussion um die Größe des künftigen Kombibads bricht nicht ab. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Montag, bei der es um die Verteilung der Wasserflächen geht, werden Zweifel am inzwischen von der "Deutschen Gesellschaft für das Badewesen" erstellten Raumkonzept laut. Das beruht zwar auf dem Ratsbeschluss vom Oktober, aber zugleich auch auf Grundlagen, die von Kritikern infrage gestellt werden. Ein Mitglied des einbezogenen Rastatter "Arbeitskreises Bäder" berichtete dem BT, dass, anders als in der Sitzungsvorlage dargestellt, die Aufteilung nicht die Anerkennung des gesamten Arbeitskreises finde. Im Zuge der Konzepterstellung sei dessen Wunschvorschlag zum Freibadbereich fehlerhaft dargestellt worden. In einer Auflistung werden die vier 50-Meter-Bahnen mit 250 Quadratmetern angegeben. Bei einer Standardbahnbreite von 2,50 Metern ergeben vier Bahnen aber 500 Quadratmeter. Der Wunsch nach einer ganzjährig betriebenen Außenschwimmfläche von 870 Quadratmetern sei in der Bearbeitung auf 400 reduziert worden - letztlich bleibt im Konzept ein 320-Quadratmeterbecken übrig. Alles in allem blieben von gewünschten 1900 Quadratmetern Wasserfläche fürs Freibad noch 1650. Was die Gesamtwasserfläche innen und außen angeht, habe man einst 2800 Quadratmeter gewollt.

Dass die vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossene Begrenzung auf 2300 zu gering sei, findet auch SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Fischer. Die Sozialdemokraten waren im Oktober mit ihrem Antrag auf wenigstens 2600 Quadratmeter gescheitert. Am Montag werde man der vorgeschlagenen Verteilung nicht zustimmen, kündigte Fischer gestern an. Zumal nicht redlich mit den Vergleichszahlen umgegangen werde. Hatte Gutachter Kurt Pelzer 2014 den Ist-Bestand der Bäder Alohra und Natura noch mit 3550 Quadratmetern Wasserfläche angegeben, sei seither stets nur noch von rund 3200 Quadratmetern die Rede gewesen. "Unredlich" sei das. Offenbar, so Fischer, ließ man beim Alohra fortan das Außenbecken unter den Tisch fallen. Demnach verliere man im Kombibad gegenüber jetzt gar 1250 Quadratmeter - 40 Prozent der Fläche. Bei wachsender Bevölkerung. "Wir plädieren für eine Vergrößerung."