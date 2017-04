Der Bücherbus lockt "Leser aus Leidenschaft"

Rastatt - "Die Menschen, die den Bücherbus nutzen, kommen aus Leidenschaft", ist Cornelia Casper, Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Rastatt, überzeugt. Und dies gelte auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Nur bestätigen kann dies Diplom-Bibliothekar Helmut Widmann. Mit Herzblut ist der 57-Jährige seit fast 25 Jahren mit dem Bücherbus auf Tour, den er - und dies ist eine Besonderheit - auch selbst steuert, weil er im Besitz eines Lkw-Führerscheins ist. Seit 2006 betreiben Landkreis Rastatt und Stadt Baden-Baden die Fahrbücherei als Gemeinschaftsprojekt. "Diese Kooperation ist deutschlandweit einmalig", sagt Bibliothekarin Michaela Fund-Besserer von der Stadtbibliothek Baden-Baden.

Anlässlich des morgigen "Weltbuchtags" sprach das BT mit den drei Fachleuten über die Entwicklung und Zukunft der Fahrbücherei.

Seit wann kommt die Fahrbücherei regelmäßig zu ihren Lesern in die Gemeinden und aus welchen Gründen wurde sie eingerichtet?

Die Fahrbücherei wurde auf den Weg gebracht, um die Gemeinden vor allem im ländlichen Bereich regelmäßig mit Literatur zu versorgen, in denen es kein eigenes Angebot gab. 1961 nahm die Fahrbücherei des Landkreises Rastatt Fahrt auf, der Bücherbus im Baden-Badener Gebiet startete 1965. Seit April 2006 bieten Landkreis Rastatt und Stadt Baden-Baden den mobilen Service in einem gemeinsam genutzten Bücherbus an. Der Vertrag läuft noch bis Ende 2018. Der Konzeptionsschwerpunkt im Landkreis liegt bei der bibliothekarischen Grundversorgung für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten und in Baden-Baden bei der Leseförderung im Grundschulbereich. Das Bücherbus-Team besteht aus fünf Personen, eine mit Vollzeitstelle.

Welchen Grund gab es für die Fusion der Bücherbusse?

Es war die schwierige wirtschaftliche Lage. Bis 1993 hatte der Landkreis für seinen Bücherbus die Kosten getragen. 1992 betrug der Zuschussbedarf 470000 DM, der Kreistag beschloss ein Sparpaket. Die bedienten Gemeinden wurden ab Oktober 1993 erstmals zur Kasse gebeten. Etliche stiegen daraufhin aus dem Verbund aus, manche stießen aber später wieder dazu. Weitere Sparmaßnahmen folgten 2005. Der Kooperationsvertrag zwischen Landkreis Rastatt und Stadt Baden-Baden sicherte die Existenz beider mobiler Bibliotheken.

Wie finanziert sich die rollende Bibliothek heute?

Finanziert wird der gemeinsame Bücherbus durch Kostenbeteiligungen der bedienten Gemeinden, Zuschüsse des Landkreises (90 000 Euro pro Jahr) und der Stadt Baden-Baden (50000 Euro pro Jahr). Leihentgelte für Erwachsene (Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren müssen nichts bezahlen) sowie Sponsoring.

Wann erlebte die Fahrbücherei ihre Blütezeit?

Hohe Ausleihzahlen, aber auch einen Höchststand an Bibliothekskosten gab es im Lesejahr 1991/1992: 22 Kreisgemeinden wurden an 46 Bücherbushaltestellen bedient. Es gab 3360 Stammleser. Von 1965 bis Sommer 1993 waren sogar täglich zwei Busse im Landkreisgebiet im Einsatz.

Welche Gemeinden sind heute noch mit im Boot und wie viele Haltestellen werden angefahren?

Im Landkreis werden 28 Haltepunkte in elf Gemeinden an insgesamt 156 Ausleihtagen angefahren - dies sind Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Forbach, Gaggenau-Oberweier, Lichtenau, Muggensturm, Ötigheim, Rheinmünster, Sinzheim und Steinmauern. Der Bücherbus ist Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag immer am Nachmittag im Landkreis unterwegs. Im Stadtkreis Baden-Baden werden an 28 Ausleihtagen die sieben Stadtteile Geroldsau, Haueneberstein, Neuweier, Oos, Sandweier, Steinbach und Varnhalt an den Dienstagnachmittagen bedient. An den Vormittagen kommt noch die Leseförderung an 14 Baden-Badener Grundschulen hinzu. "Der Motor wird gar nicht kalt", sagt Bibliothekar Widmann angesichts der guten Auslastung.

Wie sieht die Leseförderung in Baden-Baden konkret aus?

Der Bücherbus fährt von Dienstag- bis Freitagvormittag zu den Grundschulen im Baden-Badener Stadtkreis und versorgt dort etwa 1100 Schüler mit Lese- oder Hörstoff. Die Schüler besuchen den Bus einmal im Monat im Klassenverband mit ihrem Lehrer, wobei auf Klassenausweise ausgeliehen wird. Freitags wird in einer Förderschule zudem vorgelesen. Der Bücherbus bringt auch "Medienkisten" an die Schulen, die von den Lehrern für den Unterricht bestellt werden. Eine Leseförderung wie in der Kurstadt ist im Landkreis angesichts der Vielzahl an Grundschulen zeitlich schwierig. Auf Nachfrage werden aber Klassenführungen angeboten.

Wie groß war das Medienangebot am Anfang, wie sieht es heute aus?

Im ersten Jahr der rollenden Kreisbücherei waren es 2000 Bücher, heute umfasst der Medienbestand des gemeinsamen Bücherbusses 30900 Medien. Im Bücherbus können etwa 4500 bis 5000 Medien direkt entliehen werden: Romane (auch in Englisch), Sachbücher, Zeitschriften, Hörbücher, CD-ROMs und DVD-ROMs, Download von E-Books, Bilderbücher und Erstlesebücher, Kinderbücher und Kindersachbücher, Jugendromane, Comics, Kinderzeitschriften, Kinderkassetten und Audio-CDs, Lernsoftware auf CD-ROM. Zusätzlich können die Leser das Angebot der Stadtbibliothek Baden-Baden mit über 100000 Medien nutzen.

Wie viele Leser nutzen das Bücherei-Angebot?

Im Landkreis Rastatt nutzten vergangenes Jahr 2687 Leser das Angebot. 45602 Medien wurden entliehen. Im Stadtkreis Baden-Baden waren es 2822 Nutzer und 23866 Entleihungen.

Wo parkt der Bücherbus?

Der Bücherbus steht in einer Garage in der Rheintorstraße in Rastatt, dort befindet sich auch das Büchermagazin. Beim aktuellen Gefährt handelt es sich um den Badener Bücherbus, der zum gemeinsamen Bücherbus umfunktioniert wurde. Er hat 200000 Kilometer auf dem Tacho, wiegt 18 000 Kilogramm, ist 310 PS stark und zwölf Meter lang.

Wo leben die eifrigsten Leser?

Die meisten Nutzer der Fahrbücherei wohnen in Sinzheim und Forbach. Vor allem im Murgtal wird der Bücherbus meist schon sehnsüchtig erwartet. Vor den Ferien stehen manche Leser mit Waschkörben da, um sich für die bücherbusfreie Zeit einzudecken. In manchen Familien gehören zwei oder gar schon drei Generationen zum treuen Leserstamm. Selbst im zarten Alter von sechs Monaten wurde bereits eine Forbacherin als potenzielle Leserin angemeldet, so Bibliothekar Widmann. Eine Frau, so erzählt er, kam einmal mit einer Urkunde, die sie für sich selbst gefertigt hatte, weil sie "jetzt 25 Jahre Bücherbus-Leserin" sei. Eine andere Leserin bringt einmal im Monat Kaffee und Kuchen für das Büchereiteam mit. "Da freuen wir uns drauf", sagt Widmann. Zwei Frauen aus Bietigheim und Sinzheim halten der rollenden Bibliothek seit über 36 Jahren die Treue - beide verlassen den Bus nie ohne viele neue Bücher im Gepäck.

Etliche Gemeinden verfügen inzwischen über Büchereien, zudem sind Bücherschränke immer mehr im Kommen. Hat der Bücherbus vor diesem Hintergrund noch Zukunft? Oder ist er langfristig ein Auslaufmodell?

Bücherbusse wird es auch weiterhin geben, meinen die Fachleute. Das sehe man auch daran, dass viele Gemeinden in Baden-Württemberg neue Busse anschaffen wie etwa in Stuttgart. Dort gab es gleich zwei neue Bücherbusse. Für manche Bibliotheken sind die Fahrbüchereien ganz normale Zweigstellen. "Bücherbusse sind flexibel, können kurzfristig die Haltestellen ändern, sie kommen regelmäßig zu ihren Lesern, zuverlässig und direkt vor Ort. Und das transportierte Medienangebot lässt sich jederzeit an geänderte Bedürfnisse anpassen", zählt Helmut Widmann die Vorzüge auf: "Der Bücherbus hat Zukunft."