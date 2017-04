Perfekt inszenierte Show Von Dagmar Uebel Rastatt - Mit der Feststellung "Das Rastatter Publikum ist das beste", konnte Bernd Ulrich schon einmal die ersten Sympathiepunkte für das Gesangsduo "Amigos" sammeln. Dabei wurden anfangs noch gar nicht all die bunten Leuchtstäbe geschwungen und die Konzertbesucher saßen noch auf ihren Plätzen in der fast aus allen Nähten platzenden Badner Halle. Er ergänzte gut gelaunt: "Ohne Euch wären wir aufgeschmissen" - und leitete damit zum Titel "Du bist der helle Wahnsinn" über. Warum dies erwähnenswert ist? Weil diese Direktheit inmitten einer perfekt inszenierten Show auffiel, und viel über die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich, die beiden "Amigos", verrät. Nach ihrer Gründung 1970 hatte es die Band zunächst nicht leicht, sich im Musikgeschäft zu etablieren, doch umso leichter hatten sie es bei ihren Fans. Inzwischen und dank ihres regen musikalischen Engagements tragen sie seit 2006 den Titel "Musikantenkönig", haben zahlreiche Goldene und Platin-Schallplatten zu Hause an den Wänden hängen und wurden mehrfach mit der "Krone der Volksmusik" ausgezeichnet. Und es wurde auch in Rastatt nichts dem Zufall überlassen. Der satte Sound, leicht austauschbar, stammte zwar aus der Steckdose, doch dazu kamen raumfüllende Lichtreflexe und riesige bunt flimmernde, den Inhalten angepasste LED-Leinwände. Mittendrin in dieser festähnlichen Atmosphäre die beiden Sänger, einer mit, einer ohne Instrument. "Ein Tag im Paradies" "Engel der Liebe", Liebe ist mehr als nur ein Spiel", "In unsern Herzen sind wir immer jung", waren einige Songs, die sicht- und hörbar zu Herzen gingen. An ihrer Musik scheiden sich manche Geister. Die Jüngeren, könnte man meinen, würden ein solches Konzert niemals besuchen. Doch weit gefehlt, am Freitag waren auch erstaunlich viele Zuhörer, die noch lange nicht im Rentenalter sind, zu sehen. Und sie brachen eine Lanze für Titel, in denen sehr viel von Herz, Schmerz, Einsamkeit, Tränen, aber vor allem der Liebe die Rede war. Doch wo ist der Unterschied zu Texten hoch verehrter Country-Titel? Die uns alle bewegenden Themen sind ähnlich, mit dem Unterschied, dass sie von vielen gar nicht verstanden werden. Keine Texte zwar, die für die Verleihung des Literatur-Nobelpreises reichen, aber Melodien, die die Zuhörer umarmen und Texte, von denen sie sich verstanden fühlen. Dass der Show die großen Überraschungsmomente fehlten, machte da nichts. Die "Amigos": sauber, nett, sympathisch, voller Verständnis für alle, und nicht zu vergessen: stimmlich (ausdrucks)stark. Zwei Entertainer für die ganze Familie. Klar: Da war im Publikum zum überwiegenden Teil die ältere Generation vertreten, und die Männer stark in der Unterzahl. Doch schon nach einer kleinen Aufwärmphase kam deutliche Bewegung in die Reihen, Paare umarmten sich, Fremde fassten sich an den Händen. Nur wenig später suchten besonders Bewegungssüchtige einen Ausgleich zu ihrer Passivität tanzend in den Gängen. In den Reihen wurden Leuchtstäbe geschwungen und manche bekannten Refrains lautstark mitgesungen. Kein Wunder: Stammten die Titel, die die musikalischen Brüder im ersten Konzertteil spielten, von immerhin 19 Alben, die sie seit 1989 veröffentlichten. Die Texte, die das Duo nach der Pause sang, waren noch neu, stammten von ihrem 2016 erschienen 20. Album "Wie ein Feuerwerk". Schöne Titel waren dabei, wie etwa "Silbermond" oder "Lass uns leben". Vor dessen Beginn wählte Bernd einen geschickten Bezug zu aktuellen politischen Ungereimtheiten und Terrorgefahren. Der Song, der sich mit Sicherheit vor allem auf partnerschaftliche Probleme bezog, bekam durch diese Anmoderation eine für das Gesangsduo ungewohnte Aktualität, die über Herz und Schmerz hinausging. Das Publikum bekam viel Platz für eigene Interpretationen. Das Anliegen des Unterhaltenwerdens stand jedoch während des Konzerts stets im Vordergrund. Und das schafften die zwei "Amigos" locker.

