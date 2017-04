Für die nächsten zehn Jahre im Deutschbuch verewigt Von Mirjam Hliza Durmersheim - Wo die Gemeinde Durmersheim auf der Landkarte zu finden ist, dürften bald so ziemlich alle Franzosen wissen. Zumindest diejenigen, die Deutsch in der Schule lernen. Denn in einem neuen Lehrbuch, das es bald in ganz Frankreich geben wird, spielen auch zwölf Schüler des Durmersheimer Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums eine Rolle. Sie haben Bilder und Tonaufnahmen zu den Lerneinheiten beigesteuert. Zwei von ihnen sind die 18-jährige Lara Bothe sowie die 14-jährige Jule Epple, die sich wie zehn weitere Schüler der Klassenstufen neun bis zwölf freiwillig für das Projekt gemeldet hatten. "Es ist interessant auch einmal die andere Seite zu sehen", begründet Lara Bothe ihre Teilnahme an dem Projekt. Sie selbst erinnere sich noch an viele Charaktere aus Schulbüchern - vielleicht geht es den Franzosen mit den Durmersheimer Schülern bald ähnlich. "Es ist cool zu wissen, dass viele Jugendliche mit diesem Buch arbeiten, unsere Gesichter sehen und Stimmen hören werden", ergänzt Jule Epple. Die beiden Schülerinnen sitzen zusammen mit Konrektor Thomas Kress in der Bibliothek des Durmersheimer Gymnasiums. Über Kress kam das Projekt zustande. Er kennt eine der Autoren, Katia Stachowicz, seit einigen Jahren über die gemeinsame Tätigkeit in der Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit. "Sie hat gefragt, ob wir Interesse haben, mitzumachen", blickt Kress zurück. Zwar war im Buch bereits eine Schule aus Köln vertreten, doch die Autoren suchten noch nach einer Einrichtung im ländlichen Raum. Über eine Videokonferenz schaltet Kress die Französin Stachowicz, die mit einem Deutschen verheiratet ist und als Lehrerin in Frankreich gearbeitet hat, zu dem Gespräch dazu. Die Autorin fängt an zu erzählen: In einem Wettbewerb habe sich ihr Verlag durchgesetzt und den Zuschlag für die Erstellung der Deutschbücher erhalten. Seit dem Frühjahr 2015 arbeiteten insgesamt 14 Autoren daran, drei Bücher verschiedener Sprachniveaus herauszubringen sowie eine Datenbank für die Lehrer aufzubauen. Bald erscheint das dritte Buch, in dem auch die Durmersheimer vorkommen. "Es ist ein multimediales Lehrwerk", betont Kress. Die französischen Schüler lernen daher mit Ton-, Bild- und Videoaufnahmen sowie einem dazugehörigen Begleitheft. Die Aussagen zu rund zehn Themen der WHG-Schüler ziehen sich dabei durch das gesamte Werk. All die multimedialen Aufnahmen befinden sich in einer Datenbank, aus der die Lehrkräfte das Material herunterladen können. Doch auch im Buch sind die Durmersheimer mit Bildern vertreten. Begriff "Heimat" besonders spannend Von jedem der teilnehmenden Schüler wurde ein Foto gemacht. Auch Angaben zu Charakter und persönliche Infos mussten sie machen. Außerdem standen Themen wie Internet, Taschengeld, Engagement in Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Kunst, Bücher und Begriffe wie Identität und Heimat im Mittelpunkt der Tonaufnahmen. Gerade letzterer Begriff sei spannend für viele französische Schüler, da es das Wort "Heimat" mit all seinen Bedeutungen im Französischen nicht gibt. "Die nächsten zehn Jahre werden französische Schüler mit dem neuen Deutschbuch lernen", kündigt Stachowicz an. Ab und zu werde allerdings die Datenbank erneuert, altmodisch gewordene Dokumente werden durch neuere ersetzt. Da es gerade erst eine Reform in Frankreich gegeben habe, sei das Buch nun einige Jahre aktuell, ergänzt Stachowicz. Auch die Aufbereitung der Themen forderte Kreativität: "Es sollte nicht langweilig sein und die Themen sich nicht ständig wiederholen", unterstreicht Stachowicz. Als das Grundgerüst stand, machten sich die Autoren auf die Suche nach echten Dokumenten - unter anderem Artikel aus Zeitschriften, Nachrichten, und eben auch Interviews mit echten Schülern. "Die Dokumente sollten authentisch sein", präzisiert Konrektor Kress. Deshalb bekamen die Durmersheimer Schüler auch kein Skript, sondern durften zu den Themen frei antworten. "Die französischen Schüler sollen die deutsche Sprache so hören, wie sie die Jugendlichen sprechen - auch mit den verschiedenen Akzenten." Einen Tag lang kamen die Autoren des Buchs ans Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium für die Aufnahmen nach Durmersheim. "Die Schüler hatten viel zu sagen", lobt Stachowicz die effektive Arbeit. Es wurden zwei Gruppen gebildet, die zu unterschiedlichen Themen ihre Meinung sagen sollten. Mit dabei: ein Tontechniker sowie die Chefredakteurin des Buchs. Genau diese Aufnahmen sind die Besonderheit des Buchs. Denn oft kämen in solchen Lehrwerken Schauspieler zu Wort, die vorab gefertigte Texte wiedergeben. In diesem Buch sind die Schüler und auch ihre Aussagen echt. Wie das Buch letztendlich aussieht, wissen die Durmersheimer Schüler noch nicht. Sie sind gespannt, es bald in den Händen zu halten. "Was die französischen Schüler wohl von mir denken werden?", fragt sich Jule Epple. Vielleicht wird sie es irgendwann erfahren, wenn sie in Frankreich ist - und dort tatsächlich erkannt wird.

