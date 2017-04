Besucherandrang in Innenstadt

Der verkaufsoffene Sonntag lockte gestern Tausende Besucher in die Barockstadt. Begann die Veranstaltung noch etwas verhalten, so drängten sich die Menschen am Nachmittag in der Innenstadt, als die Sonne Poststraße, Kaiserstraße, Markt- und Paradeplatz durchströmte. Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres gehört in Rastatt der Frühlingsmarkt zwischen Stadtkirche und Rathaus sowie im zehnten Jahr der Kunsthandwerkermarkt auf dem Paradeplatz. Gerade letzterer war gestern besonders gelungen, konnte man immer wieder von den Besuchern hören. Es war tatsächlich ein buntes Angebot, was die Bastler, Handarbeiterinnen und Kunsthandwerker im wörtlichen Sinne anboten. Eine Stuhlflechterin führte ihr Handwerk vor, recycelte Kerzen wechselten ebenso den Besitzer wie handgefertigte Bürsten, tibetische Klangschalen oder bunte Handtaschen, die als Unikate gekennzeichnet waren. Interessant beim Kunsthandwerkermarkt ist, dass neben Stammgästen wie die Schnick-Schnack-Hexe Heike Deurer aus Daxlanden immer neue Marktbeschicker nach Rastatt kommen. So war Gabi Schnellbacher aus Darmstadt mit ihren handgenähten Puppen- und Teddybärmoden-Kollektionen zu ersten Mal dabei.

Der Marktplatz ist bei den verkaufsoffenen Sonntagen sozusagen der Verpflegungsmittelpunkt. Vom Baumkuchen, über verschiedene Bratwürste bis zum Spargel-Kartoffeltöpfchen reichte das Angebot. Dazwischen altbekannte Händler, auf die schon die Stammkunden warteten.

Die Rastatter Einzelhändler waren gestern ebenfalls zufrieden. Als noch relativ wenige Besucher durch die Straßen schlenderten, waren die Geschäfte in der Innenstadt schon gut besucht und bereits am frühen Nachmittag zeigten sich die vom BT befragten Mitarbeiter sehr zufrieden. Nicht nur in der Innenstadt, auch die Märkte und Fachhändler im Industriegebiet, die am verkaufsoffenen Sonntag mitmachten, konnten sich über mangelnden Besuch sicherlich nicht beklagen. "Bummeln, Einkaufen, die Sonne genießen", beschrieb Udo Ortmann aus Bietigheim den gestrigen Sonntag. So wie ihm ging es wohl vielen Besuchern. Citymanager Johannes Flau zog ein positives Fazit: "Ein erfolgreicher Tag. Das war klasse."