Erzdiözese will Grünfläche als Bauplatz verpachten Von Hans Riemer Rastatt - Turbulent ging es zeitweise in der zweieinhalbstündigen Pfarrversammlung in Sankt Laurentius Niederbühl zu, bei der Pfarrer Markus Honé mit seinen Informationen zum Verkauf des Pfarrhauses, zum Erwerb von Grundstücksteilen - insgesamt 1 600 Quadratmeter - und dem neuen Pfarrbüro einen schweren Stand hatte. "Entscheidungen sind im Stiftungsrat gefallen, die ich Ihnen erklären will", begrüßte Honé die zahlreichen Gemeindemitglieder. "Die Kirche Sankt Laurentius und der Anbau des Kindergartens stehen teilweise und das sanierungsbedürftige Pfarrhaus ganz auf dem Grund der Erzdiözese. Ebenso ist die Grünfläche zwischen dem Kindergarten und dem Gemeindezentrum im Eigentum der Erzdiözese", begründete Honé die Neuordnung der Grundstücksverhältnisse und den Verkauf des Pfarrhauses. In Verhandlungen mit der Erzdiözese Freiburg konnte erreicht werden, dass die Kirche und der Kindergarten künftig vollständig auf dem Grund der Kirchengemeinde stehen. Zur Finanzierung der 1 600 Quadratmeter kauft die Erzdiözese im Gegenzug das Pfarrhaus zum offiziellen Schätzpreis. "Sollte bei dem aktuell laufenden Bieterverfahren ein höherer Erlös für das Pfarrhaus erzielt werden, bleibt der Mehrerlös bei der Niederbühler Kirchengemeinde", versicherte Honé auf Nachfrage. "Wir können uns die Unterhaltung des Pfarrhauses nicht leisten, die vom Stiftungsrat getroffene Lösung ist die beste für die Gemeinde", verteidigte Honé den Verkauf. "Von der Erzdiözese war es von Anfang an nicht gewollt, dass das Pfarrhaus gehalten wird. Wir hatten die Chance, es für 23 000 Euro Eigenbeteiligung zu sanieren und zu vermieten", machte Klaus Föry seinem Unmut Luft. Weiter informierte Pfarrer Honé, dass die Erzdiözese das zusammenhängende Grundstück teilen und die an der Laurentiusstraße liegende Hälfte an einen Bauherrn verpachten wird. Hoch schlugen die Wellen, als Honé andeutete, die zwischen dem Gemeindezentrum und dem Kindergarten liegende Grünfläche solle vielleicht auch als Bauplatz verpachtet werden, sofern die Stadt Rastatt den unbefestigten Weg von der Hildastraße kommend als Straße ausbaut. "Wenn da alles zugebaut ist, wo sollen unsere Kinder spielen und wo können wir unser Kindergarten- und Gemeindefest durchführen?", waren die am meisten gestellten Fragen auf die Pfarrer Honé keine zufriedenstellenden Antworten parat hatte. Honé zeigte sich überzeugt, dass die Grünfläche, die der Erzdiözese gehört, bis zu einer eventuellen Bebauung weiterhin von der Kirchengemeinde genutzt werden kann. Immer wieder betonten die Gemeindemitglieder, die Kirche habe eine soziale Verantwortung und dürfe nicht alles dem "schnöden Mammon" unterordnen. Trotz eines kurzen Exkurses zum Kirchenrecht konnte der Pfarrer für die meisten Besucher nicht nachvollziehbar erklären, warum die Erzdiözese, der letztendlich alles gehört, einerseits mit der Gemeindearbeit vor Ort dem Gemeinwohl diene, andererseits rein wirtschaftliche Interessen verfolge. Weitgehend auf Zustimmung stießen die Planungen zur Verlegung des Pfarrbüros und dem Einbau einer ebenerdigen Behindertentoilette in umgebaute Räume in der Werktagskirche, obwohl auch hier kritische Stimmen laut wurden: "Die 23 000 Euro für die Sanierung des Pfarrhauses hatten wir nicht, wo kommen die annähernd 100 000 Euro für den Umbau in der Kirche her?" Mit dem Verkauf des Pfarrhauses und dem Kauf der Grundstücksteile von der Erzdiözese sei die Kirchengemeinde nicht mehr an Beschlüssen zur weiteren Nutzung beteiligt. "Es liegt in der Hand der politischen Gemeinde, ob die Stichstraße ausgebaut wird oder nicht", antwortete Hone ' auf die Nachfrage von Dieter Scharer, der wissen wollte, welche Chancen noch bestehen das Ganze zu verhindern oder zumindest die Grünfläche neben dem Kindergarten zu erhalten. Föry fügte hinzu, dass die Erzdiözese die Verlängerung der Stichstraße ins Gespräch gebracht habe, weil sie gegenüber dem Gemeindezentrum "ein Grundstück besitzt, das sie gerne vermarkten will". "Wir sollten nicht kampflos das Geschehen über uns ergehen lassen", ermunterte das Niederbühler Mitglied im Vorstand des Pfarrgemeinderats Christian Römmich die Versammlung, ihre Möglichkeiten des Widerstands auszuschöpfen.

