Nervosität hält sich noch in Grenzen



Rastatt - Sie brüten seit Wochen über "Homo Faber" oder "Dantons Tod" und die meisten von ihnen dürften froh sein, wenn der heutige Tag vorbei ist: Die Rede ist von den Schülern aus Rastatt und den umliegenden Gemeinden, die das Abi ablegen - fünfeinhalb Stunden haben sie heute für Deutsch Zeit. BT-Redakteurin Yvonne Hauptmann hat sich mit zwei von ihnen unterhalten. Linus Niklaus, 18 Jahre alt und aus Elchesheim-Illingen, macht am Durmersheimer Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium sein Abi, Erik Bischof, 19 Jahre alt und ebenfalls aus der Doppelgemeinde, besucht die Carl-Engler-Schule in Karlsruhe. BT: Heute findet die erste Abiturprüfung statt: Wie nervös seid Ihr gerade? Linus Niklaus: Erstaunlicherweise ist mein Nervositätslevel (zumindest noch) recht niedrig, da ich vorhabe, an die Abiturprüfungen relativ entspannt heranzugehen. Es handelt sich schließlich um Deutsch und man kann sich auf Deutsch eh nur sehr begrenzt vorbereiten. Erik Bischof: Für mich ist es heute schon die dritte und letzte schriftliche Prüfung, da ich auf einem beruflichen Gymnasium bin. Nervös bin ich kaum, da mir Deutsch relativ gut liegt. BT: Seit wann seid Ihr an den Vorbereitungen und wie zeitintensiv waren sie? Fühlt Ihr Euch gut gewappnet? Niklaus: Mit den intensiven Vorbereitungen habe ich vor etwa zwei Wochen angefangen, mit Beginn der Osterferien. In der Schule bereiten wir uns natürlich schon länger vor. Normalerweise lerne ich so fünf bis sechs Stunden am Tag - außer am Wochenende: Da habe ich mir freigenommen, sind ja schließlich Ferien. Ich fühle mich eigentlich schon gut vorbereitet, aber ein bisschen Nervosität bleibt natürlich. Bischof: Wenn man wie ich in den vergangenen anderthalb Wochen täglich ein bis zwei Stunden gelernt hat, dann muss man nicht aufgeregt sein. BT: Heute wird Deutsch geprüft. Auf welches Fach freut Ihr Euch besonders? Niklaus: Deutsch ist sicherlich die anstrengendste Prüfung, da sie fünfeinhalb Stunden dauert und man ziemlich viel schreiben muss. Somit finde ich es eigentlich gut, dass Deutsch zuerst ist, da man am Anfang noch die meiste Energie hat und es dann auch vorbei ist. Am meisten freue ich mich auf Mathe, da ich in dem Fach eigentlich sehr gut bin und das somit leicht über die Bühne gehen sollte. Außerdem ist Mathe die letzte Prüfung und nach dieser hat man es dann zumindest den schriftlichen Teil geschafft. BT: Wenn Ihr Euch ein Thema für die Deutschprüfung aussuchen könntet, welches wäre das? Niklaus: Man hat ja die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Themen und eigentlich habe ich vor, den Werkvergleich zu nehmen. Daher hoffe ich, dass dafür eine einigermaßen verständliche Textstelle drankommt. Bischof: Definitiv das Essay, da man hier am meisten künstlerische Freiheit hat. BT: Was macht Ihr heute Nachmittag? Niklaus: Erstmal etwas zu Hause essen und dann versuchen, mich irgendwie abzulenken, um nicht verrückt zu werden. Wenn ich noch gut drauf bin, bereite ich mich vielleicht auch noch ein bisschen auf das Physikabitur am Mittwoch vor. Bischof: Heute ist meine letzte schriftliche Prüfung. Von daher werde ich anschließend natürlich feiern gehen!

