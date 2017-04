IG Metall: "Spielen Sie nicht Monopoly mit den Arbeitsplätzen" Rastatt (ema/dpa) - Mehr als 1900 Beschäftigte des Autozulieferers Grammer haben gestern an deutschen und tschechischen Standorten gegen Übernahmepläne der Investorenfamilie Hastor protestiert. "Spielen Sie kein Monopoly mit den Arbeitsplätzen bei Grammer", warnte Bodo Seiler, Sekretär der IG-Metall-Verwaltungsstelle Gaggenau, am Rastatter Werkstor in der Industriestraße vor einer "feindlichen Übernahme". (ema/dpa) - Mehr als 1900 Beschäftigte des Autozulieferers Grammer haben gestern an deutschen und tschechischen Standorten gegen Übernahmepläne der Investorenfamilie Hastor protestiert. "Spielen Sie kein Monopoly mit den Arbeitsplätzen bei Grammer", warnte Bodo Seiler, Sekretär der IG-Metall-Verwaltungsstelle Gaggenau, am Rastatter Werkstor in der Industriestraße vor einer "feindlichen Übernahme". Grammer stellt in Rastatt mit rund 130 Beschäftigten die Mittelkonsolen für die Kompaktwagen im Rastatter Benz-Werk her. Zwar hat der Zulieferer auch den Folgeauftrag für die im Jahr 2018 an den Start gehende neue Auto-Generation erhalten und damit Arbeitsplätze speziell in Rastatt gesichert. Allerdings äußerte Seiler die Sorge, dass Hastor bei einer "Machtübernahme" Geld aus dem Konzern ziehen und dann die Firma fallenlassen könnte. Die Hastor-Firmengruppe Prevent hatte im vergangenen Sommer die Fließbänder bei Volkswagen in Emden und Wolfsburg zum Stillstand gebracht. Die Familie hält inzwischen 20 bis 30 Prozent der Grammer-Aktien, will den Vorstandschef ablösen, die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen und mehr Gewinn machen. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte gestern: "Erfahrungen mit der Hastor-Familie zeigen, dass sie lediglich eine kurzfristige Gewinnoptimierung im Blick hat. Dadurch droht ein großer Schaden für die Kundenbeziehungen." Laut Grammer halten sich große Kunden bereits mit Aufträgen zurück oder drohen abzuspringen.

