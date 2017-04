"Unklarheit und Verunsicherung" Rastatt (dm) - Die Vorstellung des Raumkonzepts für das neue Kombibad in Rastatt samt Festlegung der künftigen Wasserflächenverteilung ist gestern von der Tagesordnung des Gemeinderats abgesetzt worden. OB Hans Jürgen Pütsch unterrichtete am Nachmittag die Fraktionsvorsitzenden per E-Mail über seine Entscheidung. Als Hintergrund nannte er offene Fragen beziehungsweise Differenzen, über die das BT in seiner Samstagausgabe berichtet hatte. Offenbar, so heißt es nun, gibt es noch Klärungsbedarf zu wichtigen Punkten. Der Presse habe er entnommen, dass bei Teilen des Gremiums Unklarheit bezüglich der Größe der derzeitigen Wasserfläche in Rastatt bestehe und dass es Differenzen innerhalb des Arbeitskreises gebe, der bei der Erstellung des Raumkonzepts involviert war. "Beides ist mir und der Verwaltung so nicht bekannt", schreibt Pütsch. Wie berichtet, hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Fischer darauf verwiesen, dass in einer gutachterlichen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vom Oktober 2014 "richtigerweise" von 3550 Quadratmeter Wasserfläche in Alohra und Natura ausgegangen wird, in allen anderen Zusammenfassungen danach aber der "Status Quo" auf knapp 3200 Quadratmeter reduziert worden sei. Im Verhältnis bedeute dies also eine Reduzierung der künftigen Wasserfläche um 40 Prozent (und nicht nur 30 Prozent), wenn das Kombibad, wie mehrheitlich beschlossen, dereinst nur über 2300 Quadratmeter Wasser verfügt. Fischer hatte angekündigt, dass die SPD dem Konzept nicht zustimme und erneut eine Vergrößerung der Fläche beantragen wolle. Diese ist offensichtlich auch im Arbeitskreis umstritten, in dem sich unter anderem Vereins- und Jugendvertreter sowie Stammschwimmer einbrachten. Bereits im März wurde dem OB ein Schreiben eines Arbeitskreismitglieds zugestellt, in dem sich dieses vom "vermeintlichen Beschluss" des Arbeitskreises distanzierte, die Wasserfläche auf 2300 Quadratmeter festzulegen. Diese sei vom Sachverständigen Kurt Pelzer für Rastatt berechnet. Man habe 2800 Quadratmeter gewünscht, doch das sei bei der Ausarbeitung nie in Betracht gezogen worden. Das Mitglied argwöhnte, dass sich die Stadt mit der Arbeitskreisbildung wohl ein Alibi verschaffen wolle - und plädierte dafür, die Abstimmung nochmals zu überdenken. Nun will der OB die Angelegenheit erst nach Klärung wieder auf die Tagesordnung nehmen: "Aufgrund der Unklarheit und Verunsicherung eines Teils des Gemeinderats lasse ich derzeit im Hause die Sachverhalte aufbereiten, so dass eine Entscheidung in einer späteren Sitzung mit allen korrekten Fakten erfolgen kann." SPD-Stadtrat Fischer spielt den Ball indes in eine andere Richtung: Er erkenne keine Unklarheit in Teilen des Gremiums über die bestehende Wasserfläche. Die Unklarheit sei bei Gutachter Pelzer zu verorten und von ihm auch aufzuklären.

