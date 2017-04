64-stündiger Lesemarathon in Rastatter Johanneskirche Rastatt - Die evangelische Johannesgemeinde lädt unter dem Titel "Luthers Leselust" Interessierte dazu ein, drei Tage und drei Nächte lang das Neue Testament und Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" zu lesen. BT-Redakteur Markus Koch hat sich mit Pfarrer Wenz Wacker über den Lesemarathon unterhalten. BT: Herr Wacker, wie kam die Idee für "Luthers Leselust" zustande? Wenz Wacker: Im Ältestenkreis haben wir überlegt, was wir im Lutherjahr machen könnten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. 2003, im "Jahr der Bibel", fand in der Johannesgemeinde ein mehrtägiger Bibelmarathon statt, der bis heute ein legendäres Ereignis für die Gemeinde ist. Und so kamen wir auf die Idee, die Menschen einzuladen, die Bibel und Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" zu lesen. Wir möchten mit der Aktion auch verdeutlichen, dass nicht nur ständig irgendwo auf der Welt gebetet wird, sondern dass auch ständig die Bibel gelesen wird, die Richtschnur unseres Glaubens ist. Interview BT: Wie sieht der Ablauf von "Luthers Leselust" genau aus? Wacker: Wir laden Menschen aus allen Gemeinden und Konfessionen, aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dazu ein, 20 Minuten lang zu lesen. Am Donnerstag, 18. Mai, geht es um 17.30 Uhr mit einer Andacht los. Zum Auftakt um 18 Uhr liest OB Hans Jürgen Pütsch, gefolgt von Pfarrer Ralf Dickerhof. Am Sonntag, 21. Mai, übernimmt Landrat Jürgen Bäuerle den letzten Abschnitt von 9.40 bis 10 Uhr. BT: Wie viele Leser benötigen Sie insgesamt, wie viele haben sich schon gemeldet? Wacker: 192 Menschen werden für das Projekt gesucht, rund 40 Interessierte haben sich bereits bei uns gemeldet. Anmeldungen nimmt unser Pfarrbüro unter (07222) 21169 entgegen, es ist aber auch möglich, sich per E-Mail unter leselust@johannesrastatt.de anzumelden. Auf unserer Homepage www.johannesrastatt.de haben wir eine Liste veröffentlicht, in der bereits die ersten Leser mit ihrer Lesezeit eingetragen sind. BT: Bis zum 18. Mai ist es zwar noch ein bisschen hin, aber Sie benötigen noch 150 Leser, darunter auch welche, die zu nachtschlafender Zeit lesen. Schaffen Sie das? Wacker: Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir bewerben das Projekt beispielsweise über die Presse, über unser Netzwerk "Christen in Rastatt" und schreiben Freunde der Gemeinde direkt an. Wir wünschen uns aber nicht nur möglichst viele Leser, sondern auch Zuhörer, die den Weg in die Johanneskirche in der Franz-Philipp-Straße finden. BT: Wie ist die Gemeinde involviert? Wacker: Ein vierköpfiges Organisationsteam aus den Reihen des Ältestenkreises hat das Projekt vorbereitet. In der gesamten Zeit wird es ein zweiköpfiges Betreuungsteam geben, das sich um Kaffee und Getränke im Foyer kümmert. Dort besteht auch Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch vor oder nach dem Lesen. Außerdem wird durch das Betreuungsteam sichergestellt, dass pausenlos gelesen wird, falls jemand kurzfristig ausfällt oder wir mitten in der Nacht doch noch die eine oder andere Lücke haben, wovon ich jedoch nicht ausgehe. BT: Worüber werden Sie beim Gottesdienst am 21. Mai um 10 Uhr zum Abschluss des Lesemarathons predigen? Wacker: Ich fände es reizvoll, den zuletzt gelesenen Textabschnitt, der sich für eine Predigt eignet, zusammen mit der Gemeinde auszulegen.

