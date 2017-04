Feuerwehr rüstet sich für die Zukunft

(fmb) - Große Aufregung herrschte am Samstagmorgen im "CAP-Markt" in der Rathausstraße in Bad Rotenfels: Kurz vor 7 Uhr ertönten die Rauchmelder im Gebäude. Die Feuerwehr rückte mit starker Mannschaft und Fahrzeugen aus, um zu helfen (Symbolbild: dpa). » - Mehr



Vandalismus an Bushaltestelle Baden-Baden (red) - Unbekannte haben am Sonntagabend an der Bushaltestelle "Campus Cité" in der Breisgaustraße randaliert und das Glas eines Seitenelements eingeschlagen. Wegen Scherben und Splitter musste die Haltestelle dann sogar gesperrt werden (Symbolbild: red).