Spatenstich für Flüchtlingsheim

Karlsruhe

Startschuss für nächsten Tunnel Karlsruhe (win ) - Fast stand das Milliardenprojekt Kombilösung auf der Kippe. Doch nun geht der Stadtumbau in die nächste Phase, gestern war Spatenstich in der Kriegsstraße (Foto: dpa). Ende 2021 hat Karlsruhe ein neues Gesicht. Doch bis dahin bleibt es Stau- und Baustellen-Stadt. » Weitersagen (win ) - Fast stand das Milliardenprojekt Kombilösung auf der Kippe. Doch nun geht der Stadtumbau in die nächste Phase, gestern war Spatenstich in der Kriegsstraße (Foto: dpa). Ende 2021 hat Karlsruhe ein neues Gesicht. Doch bis dahin bleibt es Stau- und Baustellen-Stadt. » - Mehr

Iffezheim

Volles Aufgabenheft Iffezheim (mak) - In der Gemeinde Iffezheim hat Rathauschef Peter Werler (Foto: mak) noch einiges vor. Im BT-Interview erzählt er, welche Ziele er in seinem letzten Amtsjahr hat, bevor er in den Ruhestand geht. Im Fokus stehen unter anderem die Ortsmitte sowie die Festhalle. » Weitersagen (mak) - In der Gemeinde Iffezheim hat Rathauschef Peter Werler (Foto: mak) noch einiges vor. Im BT-Interview erzählt er, welche Ziele er in seinem letzten Amtsjahr hat, bevor er in den Ruhestand geht. Im Fokus stehen unter anderem die Ortsmitte sowie die Festhalle. » - Mehr

Weisenbach

Weinbergstraße wieder gesperrt Weisenbach (ww) - Weisenbachs größte Baumaßnahme, die Sanierung der Weinbergstraße, geht weiter: Ab Dienstag nach Ostern muss sie für das Setzen der Absenkschächte ab den Anwesen 2 und 3 bis zur Einmündung Schützenstraße/Im Viertel voll gesperrt werden (Foto: av). » Weitersagen (ww) - Weisenbachs größte Baumaßnahme, die Sanierung der Weinbergstraße, geht weiter: Ab Dienstag nach Ostern muss sie für das Setzen der Absenkschächte ab den Anwesen 2 und 3 bis zur Einmündung Schützenstraße/Im Viertel voll gesperrt werden (Foto: av). » - Mehr