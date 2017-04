Wohnen und flanieren neben Brauerei und Fluss

Noch ist es ein Plan, der nicht 1:1 umgesetzt werden muss, der aber die Eckdaten für die spätere Ausarbeitung und Umsetzung vorgibt. Und das heißt: Das Areal soll zwar "kompakt, aber nicht zu wuchtig" bebaut werden, wie es Planer Markus Neppl formulierte. Das Gebiet soll kein geschlossenes, sondern ein öffentlich begehbares Quartier werden, erschlossen durch eine Achse vom Hilberthof bis zum Wasserturm. Die vorgesehene Planvariante enthält neben dem 120-Betten-Hotel zwei Bau-Riegel an der rückwärtigen Wand der Schloss-Galerie, bei denen Treppenhaus und Funktionsräume nach hinten gelegt werden, so dass es keine Wohnräume ohne Fenster gibt, einen weiteren Querbau in Verlängerung der Schlossgalerie-Achse und vier frei stehende Häuser: Insgesamt ist an rund 130 Wohn-Einheiten gedacht. Möglich wird dies auch, weil die Brauerei, die in dem denkmalgeschützten markanten Gebäude weiter betrieben wird, die Logistik in die Stettiner Straße verlegt hat. Der Betrieb auf dem Gelände "wird auf die technischen Erforderlichkeiten einer modernen Brauerei reduziert." Ansonsten bleibt nur das ebenfalls denkmalgeschützte Haus am Entree an der Rauentaler Straße stehen. Damit stehen an einer weiteren Schlüsselstelle der Stadtentwicklung Flächen für die Schaffung von attraktivem Wohnraum zur Verfügung, stellen die Städteplaner fest.

Schließlich wird die Planung auf dem Franz-Areal nicht isoliert betrachtet, sondern ist in den Rahmenplan "südliche Innenstadt" eingebunden, der seit 2011 die vielen "Baustellen" des Rastatter Zentrums zusammenhängend betrachtet und gewonnene Erkenntnisse in die künftigen Projekte einbezieht. Erneuerung der Pagodenburganlage, Neugestaltung der Schlossterrasse, Neubau der Schlossgalerie und Umgestaltung der Schiffstraße sind vier Punkte, an die bereits ein Haken gemacht werden kann. Neben den Franz-Plänen sind nun die Neuordnung der oberen Kaiserstraße, die Neugestaltung des Postplatzes und die Nachnutzung des Hatz-Areals in der Mache. In Zukunft anvisiert sind weiterhin die bessere Integration von Schloss und Schlosshof, der Umbau der Bahnhof- und Kapellenstraße sowie die Erneuerung des Murgparks und das Thema "urbane Murg". Gerade hierfür erhofft man sich auch Impulse durch das "neue" Franz-Gelände - die Neugestaltung soll helfen, die Beziehung zwischen Stadt und Murg weiter zu "intensivieren".

Am Ratstisch fanden die Empfehlungen einhellig Zustimmung. Brigitta Lenhard (CDU) stellte "tolle Konzepte" fest, die auch Investoren fänden und das Gesicht Rastatts prägten. "Sehr gute Ideen", gerade, was die Öffnung des Areals anbelangt, sah auch Simone Walker (FuR). Gudrun Eisenhauer (Grüne) begrüßte zudem, dass weiterhin Einflussmöglichkeiten bestehen blieben. Für Herbert Köllner (FW) zeigte sich die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro als "Gewinn" für die Innenstadt. Der Blick von außen aufs Ganze erweise sich als "richtig und zielführend". Auch Joachim Fischer (SPD) lenkte den Blick über Franz hinaus - und zwar aufs Thema "urbane Murg" mit Balkonen und Liegebereichen (so die Plan-Idee). Schön wäre es, wenn ein Gastronom dort ein mobiles Bewirtungskonzept hinbekäme.