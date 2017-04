"Eine der größten Gefahrenstellen"

Rastatt - Sie hat sich im Straßenverkehr als "eine der größten Gefahrenstellen" Rastatts erwiesen und soll nun nach dem Willen der Stadtverwaltung bald per Blitzer entschärft werden: Die Ortseinfahrt Niederbühl am Netto-Markt, aus Richtung Kuppenheim kommend. "Hohe Verkehrszahlen" werden dort registriert, wo der Fußgängerüberweg zum Supermarkt führt, direkt davor ist die Ein- und Ausfahrt aufs Einkaufsgelände, direkt dahinter die Bushaltestelle.

Messungen im Frühjahr 2016 ergaben eine durchschnittliche Belastung von täglich 9257 Fahrzeugen in der Murgtalstraße. Noch steht der Termin der Installation nicht fest, der Anschaffung des Geräts muss noch zugestimmt werden. Geplant ist aus Sicherheitsgründen jedenfalls, "noch in diesem Jahr" den Verkehr, der auf der L77 heranbraust, mit der Geschwindigkeitsmesseinrichtung zu bremsen.

Grundsätzlich seien Gefahrenschwerpunkte sowie Verhaltensweisen, die schwere Unfälle verursachen oder erhebliche Verkehrsbehinderungen herbeiführen, "überwachungsrelevant", erläutert die Stadtverwaltung in ihren Bericht über die Verkehrsüberwachung, den sie am Montag dem Gemeinderat vorlegte. Als lohnend scheinen in dieser Hinsicht die Blitzer in der Badener Straße (Münchfeld). Stadtauswärts landeten vergangenes Jahr dort 14543 Fahrzeuge in der Radarfalle (im Schnitt also fast 40 am Tag), und 7298 waren es stadteinwärts. Die Bußgelder brachten immerhin 583000 Euro in die Kasse. Nicht mehr verwendet werden können indes die Messungen des Geräts in Ottersdorf: Eine Eichung der Altanlage sei nicht mehr möglich, dort blitzt die Kamera aus Gründen der Abschreckung aber weiter.

Ausgeweitet worden sind derweil die Zeiten der mobilen Überwachung. Wöchentlich eine Frühkontrolle ab 6 Uhr und eine Abendkontrolle ab 19 Uhr in unregelmäßigen Abständen sollen dem Gefühl entgegenwirken, dass zu diesen Zeiten nicht mehr kontrolliert werde. Im vergangenen Jahr wurden durch mobile Kontrollen insgesamt 7568 Tempoverstöße aufgedeckt (rund 171200 Euro).

Ohnehin hat die Wahrnehmung der Verkehrsüberwachung, ob nun fließend oder ruhend, offenbar einiges mit subjektivem Gefühl zu tun. Entsprechend sieht sich der Gemeindevollzugsdienst "mit unterschiedlichen Erwartungen ausgesetzt", stellt die Verwaltung fest. Immer wieder gibt es Hinweise, auch aus dem Gemeinderat, hier und da Kontrollen zu intensivieren, während andere wiederum eine "zu starke Verkehrsüberwachung" kritisieren. Tatsächlich war die Zahl der geahndeten Parksünden im Jahr 2014 sprunghaft angestiegen, sogar fast verdoppelt worden, nachdem der Vollzugsdienst von 2,8 auf 5,8 Vollzeitstellen aufgestockt worden war (klar: Mehr Kontrollpower, mehr Knöllchen). 34785 Verstöße wurden registriert. Damit ging es dann laut Statistik jedoch 2015 und 2016 entgegen der Wahrnehmung manch Betroffener wieder runter. Im vergangenen Jahr waren es 22363 (macht 246470 Euro).

Zunehmend, so die Verwaltung, werde die Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere in den Abendstunden oder an Wochenenden schwieriger, da sich die Polizei kapazitätsbedingt "Zug um Zug" davon zurückziehe. Daher weitet nun die Stadt, wie "aus der Mitte des Gemeinderats oder von Bürgern mehrfach gewünscht", die Kontrollen in den Abend hinein aus, von Mai bis Oktober zweimal die Woche bis 21.35 Uhr, vereinzelt auch später. Eine Personalaufstockung ist aber nicht vorgesehen: Ohnehin, so heißt es, könnten nie alle Kontrollwünsche erfüllt werden; zudem führe mehr Überwachung nicht nur zu mehr Einnahmen, sondern auch zu mehr Personal- und Sachkosten.

Insgesamt summierten sich die Einnahmen der Verkehrsüberwachung in Rastatt im vergangenen Jahr auf knapp 1,34 Millionen Euro. Darunter waren auch 176810 Euro aus Rotlichtverstößen. Das könnte bald wieder mehr werden. Rund ein Jahr, nachdem der der Ampelblitzer an der Kreuzung Badener/Kehler Straße von einer betrunkenen Autofahrerin über den Haufen gefahren wurde, sollen dort vermutlich ab der kommenden Woche wieder Aufnahmen gemacht werden. Das Versicherungsverfahren sei inzwischen abgewickelt; die Stadt erhält eine Schadenssumme von rund 45000 Euro.