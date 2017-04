Friedhof wird umgestaltet

In einem ersten Bauabschnitt entstehen 50 neue Urnenwahlgräber und es werden zwei neue Urnenstelen aufgestellt. Immer wieder werde an die Gemeinde der Wunsch herangetragen, noch weitere Bestattungsformen anzubieten, so Kiefer. Die Planungen sehen deshalb vor, auch Gräber anzulegen, bei denen die Verstorbenen halbanonym bestattet werden (lediglich eine Stele in der Mitte des Rasenfeldes erinnert daran, wer hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat). Des Weiteren sieht die vom Kuppenheimer Landschaftsplanungsbüro Interplan erstellte Konzeption neben Urnenbaumgräbern (die Urne wird unter einem Baum bestattet, eine Grabplatte erinnert an den Verstorbenen) auch "Urnen-Inseln" vor. Dabei werden die Urnen samt kleiner Grabplatte in einem runden Blumenbeet integriert. Die Blumen werden von der Gemeinde gegen Bezahlung gepflegt.

Auch neue Reihen für konventionelle Urnenwahlgräber sollen entstehen - insgesamt sind hier im ersten Bauabschnitt 50 neue Plätze geplant. Leopold Sztatecsny, Geschäftsführer von Interplan, erklärte, dass man diese Gräberreihen so anordnen wolle, dass sie bequem mit dem Rollator oder anderen Gehhilfen erreichbar seien. Für einige Mitglieder des Gremiums mutete diese Planungsvariante allerdings etwas zu streng und geometrisch an. Markus Rapp (CDU) wünschte sich etwa eher geschwungene Wege. Dr. Ingrid Bäumler (FWG) merkte hingegen an, dass dies dann zugunsten der Barrierefreiheit gehen könne.

Ein besonderes Anliegen ist den Ratsmitgliedern die Umgestaltung des bislang recht nüchtern wirkenden Kindergrabfelds. Dies solle im zweiten Bauabschnitt der Neukonzeption in einen "Sternengarten" umgebaut werden. Sztatecsny betonte, man wolle in diesem Bereich auch die individuelle Gestaltung der Grabflächen zulassen. Neun neue Grabfelder sollen hier hinzu kommen.

Als erster Schritt der Neukonzeption, für deren ersten Bauabschnitt rund 62000 Euro kalkuliert wurden, sollen zwei neue Urnenstelen aufgestellt werden. Zwar gibt es solche bereits auf dem Ötigheimer Friedhof, es ist aber nur noch ein Grabplatz darin frei. Wie Maria Thienel, bei der Gemeindeverwaltung für den Friedhof zuständig, erläuterte, habe man vor, die neuen Stelen mit einem "Deckel" zu versehen, um der Vermoosung vorzubeugen. Aus den Reihen des Gemeinderats kam der Wunsch auf, die Optik der neuen Stelen an die der bisherigen anzupassen.

Rege diskutiert wurde das Vordach für die Friedhofshalle, das ebenfalls im ersten Bauabschnitt entstehen soll. Die Planungen sehen eine relativ kleine Überdachung eines Teils des Eingangsbereichs der Halle vor. Das Denkmalamt habe verfügt, dass sie nicht die Sicht auf die denkmalgeschützte Kapelle verdecken dürfe. Rapp schlug vor, das Vordach über die gesamte Länge des Gebäudes zu ziehen und es stattdessen etwas schmaler zu gestalten - ein Vorschlag, der auch bei den anderen Fraktionen gut ankam.