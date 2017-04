"Wir kämpfen für dieselbe Sache"

Überrascht zeigten sich alle Beteiligten über die große Resonanz. Der Saal war mit ehrenamtlichen Betreuern und an einer Betreuung Interessierten voll besetzt. Der Tag solle dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen, führte Amtsgerichtsdirektor Klaus Felder aus. Das Betreuungsengagement diene nicht nur den Betroffenen, sondern der ganzen Gemeinschaft, wodurch die Welt fairer und gerechter werde, so der Richter.

Die Gründe für eine rechtliche Betreuung eines Menschen sind vielfältiger Natur, wie den Referaten sowie dem Meinungsaustausch zu entnehmen war. Doris Fischer aus Elchesheim-Illingen hat zum Beispiel die Betreuung ihrer dementen Schwester übernommen. "Beantragt wurde diese vom Krankenhaus", erzählt sie im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. "Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt." Sie berichtete von fruchtbaren Beratungsgesprächen beim SKM und von ihrem schlechten Gewissen, das sie manchmal als direkte Angehörige beschleicht, "nicht alles richtig oder zu wenig zu machen."

Die richtige Patientenverfügung machte Richter Johannes Schabram zum Mittelpunkt seines Kurzreferats. Detailreich zeigte er mögliche juristische Fallstricke auf, referierte zu der Anzahl möglicher Betreuer, die in der Verfügung hinterlegt werden können. Er riet seiner interessierten Zuhörerschaft: Betreuer möglichst nach vernünftigen Gesichtspunkten aussuchen, sich auf diesem Gebiet nie von Emotionen leiten lassen.

Rechtspflegerin Gabi Oestreicher setzte das Zusammenwirken von Amtsgericht und Betreuer in Relation. 75 Prozent aller rechtlichen Betreuungen und Vertretungen im Amtsgerichtsbezirk werden von ehrenamtlich tätigen Personen wahrgenommen. In größeren Städten sei die Quote geringer, wie zu hören war. Oestreicher legte dar, dass man seitens des Gerichts verstanden habe, "dass Sie Gutes tun wollen, auch das es dafür nicht oft Lob gibt." Begründet sei dies unter anderem darin, dass jede Betreuung anders sei und die Gesetze für alle gelten. "Keiner verlangt von ihnen, dass Sie alle Vorschriften kennen", sagte die Rechtspflegerin und fügte hinzu: "Im Amtsdeutsch kommt manches schlecht rüber. Erbsenzählerei und Nachhaken dienen auch dem Schutz des Betreuers. Wir kämpfen für dieselbe Sache, ziehen an einem Strang."

Gerrit Große und Klaus-Peter Hellwig schilderten die Betreuungspraxis mit dem Tenor: "Es ist leichter, einen Fremden zu betreuen, als wenn man es in der eigenen Familie macht", so Große. Dem konnte Hellwig nur beipflichten, der sich seit 40 Jahren zudem in der Rastatter Seniorenhilfe engagiert. Er regelt seit 2011 alle Belange für einen jungen Mann, untergebracht in einer Außengruppe der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Rastatt-Murgtal. "Ich empfinde es nicht als Last, sondern als Bereicherung."