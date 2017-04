Tourismus boomt in Barockstadt

Rastatt - Mit 147060 Übernachtungen im Jahr 2016 verzeichnet Rastatt einen Allzeitrekord (wir berichteten). Den Tourismusboom in der Barockstadt begründete Stadtmarketingchef Raphael Knoth gestern gegenüber dem Stadtmarketingausschuss unter anderem mit dem neuen Ibis-Hotel, das im September am Tapis vert eröffnet hat. Im Mai soll nun endlich auch der lang versprochene vergrößerte Schiffsanleger am Rhein bei Plittersdorf fertig werden. Er und das geplante Hotel auf dem Franz-Areal sollen Rastatt touristisch noch attraktiver machen.

Gegenüber 2015 erfassten die Statistiker 18379 Übernachtungen oder fast 15 Prozent mehr. Im Landesdurchschnitt betrug der Anstieg nur 2,52 Prozent. Das Rastatter Plus übertreffe damit sogar Baden-Baden (14514), das mit mehr als einer Million Übernachtungen natürlich in einer anderen Liga spielt.

Zum ersten Mal hat das Rastatter Stadtmarketing für 2016 beim Statistischen Landesamt monatliche Übernachtungszahlen angefordert. Sie sprechen eine deutliche Sprache: Zwar waren die Rastatter Hotels in den Sommermonaten wie üblich am besten ausgelastet, im Herbst waren aber immer noch rund 25 Prozent mehr Gäste in der Stadt als in den Vorjahren, im Dezember sogar 44 Prozent.

Auch die Zahl der von der Touristinfo angebotenen Stadtführungen konnte den Aufwärtstrend nach einem kleinen Durchhänger 2015 im Folgejahr wieder fortsetzen: Gut 200 Rundgänge fanden statt, etwa 4000 Personen nahmen daran teil, hat Knoth hochgerechnet.

Die Stadt hofft auf weitere Touristen. Etwa durch den erweiterten Schiffsanleger am Rhein bei Plittersdorf, der im kommenden Monat nun endlich in Betrieb gehen soll. Die Verzögerung von einem Jahr begründete Knoth am Donnerstag so: Die Fahrrinne führt recht nah an die geplante Anlegestelle heran, so dass eine Sondergenehmigung erwirkt werden musste. Die Schiffe, die den Anleger nutzen können, sind im Schnitt 135 Meter lang und für knapp 170 Passagiere ausgelegt. Die Stopps können von einer bis zu 24 Stunden dauern. Drei attraktiv gestalteten Willkommenstafeln sollen die Passagiere beim "Landgang" begrüßen und mit Informationen zu Rastatt und seiner Geschichte und mit Ausflugstipps fürs Umland versorgen.

Um Touristen nach Rastatt zu locken, ist das Stadtmarketing auch auf Messen wie der CMT aktiv, auf der Stuttgarter Tourismusmesse traditionell gemeinsam mit den Staatlichen Schlössern und Gärten. Dies sei nun nicht mehr möglich, bedauerte Knoth, weil die staatliche Schlösserverwaltung künftig mit Themenjahren operiert, 2017 mit "500 Jahre Reformation". Die Themen passen also nicht immer zum Spektrum der Barockstadt. Die Stadt will nun einen eigenen, hochwertigen Messestand anschaffen, der aber noch entwickelt werden muss. Auf Nachfrage aus dem Gremium schätzte Knoth die Anschaffungskosten auf 10000 bis 15000 Euro. Die Mehrkosten pro Messe könnten 2000 bis 3000 Euro betragen. Der Ausschuss signalisierte grundsätzlich seine Zustimmung zu dem Vorhaben. Der bisherige Messestand der Stadt erhält einen neuen Aufstellungsort im "Hereinnahme-Center" des Benzwerks Rastatt. Dort findet die Übergabe von Jahreswagen an Daimler-Mitarbeiter statt, die laut Knoth aus einem Umkreis von etwa 200 Kilometern nach Rastatt reisen.