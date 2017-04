Sorgen über mehr Verkehr

Durch die Ansiedlung entstehen in der Gemeinde 450 Arbeitsplätze. Der Verkehr wird sich daher erhöhen - unter anderem durch Lkw-Anlieferungen sowie durch die L'Oreal-Mitarbeiter, die zur Arbeit fahren. Aus diesem Grund äußerten einige Anwohner aus der Vogesenstraße ihre Sorge über zunehmenden Verkehr. Frank Rogner von einem Ingenieurbüro für Verkehrswesen versuchte, mit einem Gutachten die Sorgen der Anwohner zu zerstreuen. Man hatte dafür die künftigen Verkehrsströme simuliert. Mit einberechnet hatte man, dass im Westen der Gemeinde ein großes Neubaugebiet entstehen soll und die Firma Dachser in Malsch erweitern will (siehe Bericht auf Seite eins des Lokalteils). Rogner berichtete, dass es "keine maßgebliche" Erhöhung des Verkehrsaufkommens geben werde, man werde die zusätzlichen Autos nicht wahrnehmen. "Auf der L67 gibt es praktisch keine Verkehrszunahme", sagte Rogner. Die Simulation ging allerdings davon aus, dass Autofahrer, die aus Richtung Norden kommen, bis zur Anschlussstelle "Rastatt-Nord" auf der Autobahn bleiben und dann nach Muggensturm zurückfahren. An dieser Route hatten die Anwohner so ihre Zweifel, die Strecke über B 3 und L67 sei kürzer, so ihr Argument.

Von Interesse für die Bürger war außerdem, ob die Straße zum "Dachser-Kreisel" in Malsch realisiert wird. Diese könnte die Vogesenstraße weiter entlasten. Hauptamtsleiter Gerstner betonte, dass Muggensturm die Planungen auf Malscher Gemarkung nicht in der Hand habe. Er machte klar, dass die Straße wohl nicht in zwei Jahren gebaut sei.

Zur Sprache kam ebenso die Anbindung von L'Oreal an den öffentlichen Nahverkehr. Man wolle sich beim KVV dafür einsetzen, dass der S-Bahn-Fahrplan schichtgerecht gestaltet werde, informierte SPD-Gemeinderatsmitglied Walter Jüngling, der sich ebenfalls unter den Zuhörern befand.

In Sachen Schall verdeutlichte Rogner, dass es Auflagen für L'Oreal gebe, zum Beispiel nachts keine Lkw be- oder entladen werden dürften.

Kommentar