Faulschlamm bedroht Öko-System im Girrbachweiher

Kuppenheim - Der Girrbachweiher im Kuppenheimer Wald droht umzukippen. Eine meterdicke Faulschlammschicht am Boden des rund ein Hektar großen Gewässers hatte bereits im vergangenen Jahr für bedrohliche Sauerstoffknappheit für die Fische und Amphibien gesorgt, wie Mario Herz, stellvertretender Vorsitzender des Angelsportvereins Bischweier, berichtet. Der Verein hat seit Jahrzehnten den Weiher gepachtet, die erforderliche Beseitigung des Faulschlamms überfordert jedoch die finanzielle Leistungsfähigkeit des 67 Mitglieder zählenden Vereins.

Die massive Verschlammung des Weihers hat mehrere Ursachen. Zum einen ist der Schacht zum Ablassen des Wassers seit Jahren außer Betrieb, da ein Ventil defekt ist, wie Mario Herz im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt berichtet. Beim kontrollierten Ablassen des Sees wurde früher auch ein Teil des Sediments ausgespült. Für eine Reparatur müsste der Einlass im Schacht auf fünf Meter Tiefe von außen abgedichtet werden. "Dies war geplant, ist jedoch nicht umsetzbar, da das Sediment am Schacht zu hoch ist, nämlich etwa 2,50 Meter über dem Einlauf", verdeutlicht Herz. Lediglich ein kleiner Kanal, in dem Wasser kontinuierlich abfließe, sei noch offen.

Ein weiterer Grund für die Verschlammung ist laut Mario Herz der Eintrag von Laub und von Schlamm aus dem Zulauf. Aus diesem Grund habe der ASV Ende Januar sieben Erlen gefällt, die im vorderen Bereich des Sees in der Stillwasserzone Schatten geworfen haben: "Dies hat den Wuchs von Pflanzen, speziell der Unterwasserpflanzen, stark beeinträchtigt. Der See hat, bedingt durch die Lage im Wald, nur eingeschränkt Licht", erläutert der stellvertretende Vorsitzende den Grund für das Fällen der Bäume.

Diese Aktion wird von Rudolf Krumrey, seit 1981 Vorsitzender des BUND Vorderes Murgtal, kritisiert: "Gerade der Bereich mit der meisten Nachmittagssonne bietet nun keinen Schatten mehr für die Amphibien, denen es dadurch zu warm wird." Hätte der Verein wenigstens zwei oder drei Bäume stehenlassen, dann wäre aus seiner Sicht alles in Ordnung gewesen. Außerdem habe der ASV Bischweier nach und nach die Schilfzone in diesem Bereich entfernt, die er vor rund 30 Jahren mühsam mit Helfern angelegt habe.

Die Vorwürfe des Naturschützers weist Mario Herz zurück. Man habe auf den Sachverstand von Professor Norbert Leist, einem Spezialisten für Gewässer, zurückgegriffen. Leist war an der Uni Karlsruhe tätig und ist nun in Rente. Der Verein habe das Schilf nicht entfernt, es sei zurückgegangen, weil es zu wenig Licht hatte, so Herz. Des Weiteren sei die Fällaktion mit Förster Andreas Bach abgesprochen gewesen.

Um die Gesamtsituation im Girrbachweiher möglichst genau zu erfassen, engagierte der ASV den Taucher Thomas Holfelder aus Michelbach, der seit vielen Jahren in der Limnologischen Gruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins des Naturkundemuseums Karlsruhe unter der Leitung von Professor Leist tätig ist. Am 6. März tauchte er den gesamten See ab. Dabei habe sich herausgestellt, dass der See im Bereich des Schachts nicht vier bis fünf Meter tief ist, sondern nur noch etwa zwei Meter in der tiefsten Zone. Holfelder habe einen selbstständigen Biologen kontaktiert, der auch für das Land Gewässergutachten erstellt. Seiner Meinung nach ist es erforderlich, das Sediment größtenteils zu entfernen, um künftig die Bildung von Schwefelwasserstoff zu verhindern. "Eigentlich müsste der See auf eine Tiefe von vier bis fünf Metern ausgebaggert werden, doch dafür fehlen uns die finanziellen Mittel. Das Ausbaggern würde zwischen 30000 und 50000 Euro kosten", erklärt Herz.

Eine andere Möglichkeit wäre es, den See komplett abzulassen, um das Sediment auszutrocknen. An der Luft würde sich das Sediment nahezu vollständig zersetzen. Doch diese Alternative kommt für den Verein nicht infrage. "Für mich ist Angeln nicht Fisch fangen, sondern die Natur beobachten und sie genießen. In unserem Verein gibt es noch viele andere, die so denken, sonst würden wir uns nicht die ganze Arbeit machen", sagt Herz.

Als Sofortmaßnahme ist geplant, Mitte Mai in dem Bereich, in dem die Erlen vorher Schatten geworfen haben, Wasserpflanzen zu setzen, die Sauerstoff spenden, um teilweise den Sauerstoffgehalt des Wassers anzuheben. "Diese Zone wird auch als Ruhezone für Fische und Amphibien dienen, da dort nicht geangelt wird", erläutert Herz.