Neues Distributionszentrum geplant

(hli) - Das Logistikunternehmen Dachser will im Industriegebiet Malsch erweitern und für mehr als 20 Millionen Euro ein Distributionszentrum bauen. Dieses soll neben den bereits bestehenden Hallen errichtet werden und unter anderem Platz für 40000 Tonnen Industriegüter sowie flüssige und feste Gefahrenstoffe und wassergefährdete Stoffe bieten. Das ist einer Sitzungsunterlage des Malscher Gemeinderats zu entnehmen. Die Gesamtfläche wird 21800 Quadratmeter betragen, aufgeteilt in acht Hallenschiffe mit je 2700 Quadratmeter Fläche. Die Deckenhöhe soll knapp 14 Meter betragen.

"Wir wollen dort Waren lagern, die jeder zu Hause hat", erklärt Niederlassungsleiter Bernd Großmann - und spricht unter anderem von Klebstoff, Scheibenwischwasser oder Duftbäumchen fürs Auto. All diese Produkte liefen unter der Kategorie "Gefahrenstoffe", erläutert Großmann. Es seien jedoch "Alltagsgegenstände, die jeder bei sich in kleinen Mengen lagert".

Da in den Hallen eben diese Gefahrenstoffe untergebracht werden sollen, ist der Sitzungsvorlage zufolge eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung notwendig. Zudem wird die Öffentlichkeit beteiligt. Erste Gespräche habe es zwischen der Firma, dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe und dem Landratsamt Karlsruhe gegeben - unter anderem hinsichtlich des Brandschutzes.

Nun will Dachser einen Antrag beim RP einreichen, um sich die Lagerung der Gefahrenstoffe genehmigen zu lassen. Auch der Gemeinderat soll rechtzeitig über das Vorhaben informiert werden - eigentlich bereits in der jüngsten Sitzung. Da zu diesem Zeitpunk jedoch ein Sachverständiger verhindert war, wurde der Tagesordnungspunkt verschoben.

Der Malscher Hauptamtsleiter Heribert Reiter geht davon aus, dass das Thema im Juni im Gemeinderat behandelt wird. "Alle Fragen sollen beantwortet werden. Bedenken und Zweifel nehmen wir ernst", sagt Reiter mit Blick auf die Gefahrenstoffe. Auch er betont aber, dass es sich um Produkte handle, die man privat im Haus habe. Eine Genehmigung für diese Stoffe sei deshalb notwenig, da diese in der neuen Halle in großen Mengen gelagert werden. Eine Zusammenarbeit mit der Firma sei angestrebt, unterstreicht Reiter, der auf den Vorbildcharakter des drittgrößten Gewerbesteuerzahlers in der Gemeinde hinwies. So solle es unter anderem für die Freiwillige Feuerwehr entsprechende Schulungen geben. Auch eine Besichtigung mit den Gemeinderatsmitgliedern vor Ort sei geplant.

Die Firma Dachser sei derweil "guter Dinge", dass ihr Antrag genehmigt werde. Man habe dafür schon diverse Gutachten erstellt, berichtet Großmann. Geplant ist, die neue Halle im Spätjahr 2017 oder Anfang 2018 zu bauen. Die Bauzeit würde sieben bis acht Monate betragen. Die Fläche liege innerhalb des Firmenareals. Das Kaufrecht dafür hat sich Dachser bereits zu einem früheren Zeitpunkt gesichert.

Zunächst sollen 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt sind derzeit 500 Menschen bei Dachser in Malsch beschäftigt. Der Verkehr - etwa 700 bis 800 Fahrten pro Tag - würde sich geringfügig erhöhen, Großmann spricht von 20 zusätzlichen Fahrten.

"Wir fühlen uns in Malsch sehr wohl", betont Großmann. Auch die Bevölkerung werde von der Erweiterung profitieren, verspricht er im Hinblick auf neue Arbeitsplätze.