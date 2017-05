Weg des Spargels vom Feld auf den Teller

Iffezheim - Den Weg der Spargelstange vom Feld bis zur Verkaufstheke konnten am Sonntag rund 1500 Besucher auf dem Iffezheimer Spargelhof Schneider beobachten. Karin und Stefan Schneider, Inhaber des gleichnamigen Hofs, hatten zur "gläsernen Produktion" eingeladen. Viele Gäste verbanden den Besuch mit einem Mittagessen und einem Einkauf im Hofladen.

Im Stundentakt wurden Führungen auf dem Spargelacker und in der Produktionshalle angeboten. Robin Bodrogi, Landwirt-Auszubildender im dritten Lehrjahr, chauffierte die Gäste mit dem "geländetauglichen" Bus auf das Spargelfeld, wo er zusammen mit Gabriel Zoller vom Landwirtschaftsamt alles Wissenswerte über die Spargelpflanze erklärte. Früher seien manche Spargeläcker bis zu 20 Jahre beerntet worden, das sei heute nicht mehr der Fall. Um die auf dem Markt erwünschte Qualität liefern zu können, müssten die Pflanzen nach spätestens sechs bis sieben Jahren erneuert werden. Danach verzweige sich der Wurzelstock in viele kleine Ausläufer, sprich viele dünne Spargel, deren Ernte den Kostenaufwand nicht mehr decke.

Als bewährte Methode habe sich die Abdeckung der Hügel mit Folie etabliert. Diese bewirke durch die schwarze Färbung eine schnellere Erwärmung des Bodens und halte als Dampfsperre mehr Feuchtigkeit im Erdreich. Außerdem werde die Grünfärbung der austretenden Spargelspitze verhindert, die beim weißen Spargel unerwünscht sei. Weißer Spargel werde gestochen, wenn er noch vollständig mit Erde bedeckt sei. Dass er kurz vor dem Durchbruch stehe, erkenne man an den Rissen, wissen Bodrogi und Zoller.

Dann werde die Erde rund um die Stange mit den Händen weggegraben, in einer Tiefe von etwa 25 Zentimetern dann die Pflanze abgestochen, und anschließend müsse der Hügel wieder hergestellt werden. Die gebückte Haltung, die kalten Temperaturen in den Morgenstunden und der ständig schwerer werdende Erntekorb machten diese Arbeit zu einer körperlichen Strapaze.

Als dieses Jahr der März mit unerwartet milden Temperaturen aufwartete, musste auch Azubi Bodrogi zum Spargelstecher greifen. Während der Saison werden diese Arbeiten von den Erntehelfern erledigt. Dabei verlässt sich Landwirt Schneider gerne auf bewährte Mitarbeiter. Nach der Öffnung des Ostblocks seien viele Arbeiter aus Polen gekommen, erinnert er sich, mittlerweile komme rund die Hälfte seines Stammpersonals aus Rumänien. Der Chef persönlich erläuterte die Weiterverarbeitung des Königsgemüses auf dem Hof. Zunächst werden die Stangen im Freien mit dem Schlauch von der Erde befreit und anschließend in einer "Spargelwaschstraße" gesäubert. Diese Maschine kürze die Stangen auf einheitlich 22 Zentimeter und klassifiziere sie mit Hilfe eines fotografischen Verfahrens nach Dicke und Färbung. Mit einer weiteren Maschine werden 90 Prozent der Ernte geschält. Anschließend werde das Gemüse verpackt und ausgezeichnet.

Ein Großteil werde im eigenen Hofladen verkauft, der Rest gehe an Hofläden, die sich im Umkreis von 20 Kilometern befänden, und an Großküchen. Stefan Schneider, der den Hof in zweiter Generation führt, erinnerte sich, dass er es als Kind gehasst habe, wenn er vom Fußballplatz zum Arbeiten abgeholt wurde. Obwohl sein Vater ihm davon abgeraten habe, das Spargelgeschäft weiterzuführen, sei er heute glücklich über seinen Beruf, den er mit Herzblut ausübe. Zusammen mit seiner Frau habe er das Geschäft zu dem gemacht, was es heute sei. Und die vier Töchter, die mit dem Betrieb aufgewachsen seien, kämen an Tagen mit Sonderaktionen mit ihren Partnern und wüssten, wo sie helfen könnten, fügte Karin Schneider nicht ohne Stolz hinzu.