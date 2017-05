Zuhörer genießen Konzert "tierisch vergnügt"

Rastatt



Sympathiepunkte gesammelt Rastatt (ueb) - Viele Sympathiepunkte hat das Gesangsduo "Amigos" am Samstagabend bei seinem Auftritt in der Badner Halle gesammelt. Kein Wunder: "Das Rastatter Publikum ist das beste", meinte Bernd Ulrich, einer der Entertainer, gleich zu Beginn des Abends (Foto: ueb).