Es ruckelt, dreht sich, duftet und knuspert Von Stephan Friedrich Rastatt - Wenn es auf dem Rastatter Festplatz an der Friedrichfeste verführerisch nach Popcorn und gebrannten Mandeln duftet, wenn sich das Kinderkarussell dreht und junge Pärchen Hand in Hand über den Platz schlendern, kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Jahrmarktszeit. Am heutigen Dienstag haben die Händler und Fahrgeschäfte beim Frühlingsjahrmarkt zum letzten Mal geöffnet und freuen sich nach einem sonnigen Wochenende und verregneten Maifeiertag auf weitere Besucher. Am heutigen 2. Mai locken dazu viele Vergünstigungen. Denn am bereits traditionellen Familientag haben die Beschicker zahlreiche Sonderangebote vorbereitet. Durch die Luft fliegen kann man beim Fahrgeschäft Skipper zwar nicht, das Gleichgewicht verlieren aber schon. Es ruckelt und wackelt und macht den meist jungen Mitfahrern sichtlich Spaß. "Das ist total cool. Wir sind bereits dreimal gefahren", berichten Saskia und ihre Freundin Ricarda. Die beiden 15-Jährigen sind fast jeden Tag auf dem Jahrmarkt und treffen sich mit Freunden oder ihren Familien. Da passt das tolle Sommerwetter am Wochenende natürlich hervorragend. Entsprechend positiv fällt das Zwischenfazit des städtischen Eventmanagers Markus Lang aus: "Wir freuen uns sehr, wieder eine gute Mischung aus bereits bekannten und beliebten Fahrgeschäften sowie einige Neuheiten nach Rastatt geholt zu haben", sagt er. Familien wetteifern beim Entenrennen, und der Nachwuchs kann als erstes Fahrgeschäft einen Zug oder gerne auch ein Karussell ansteuern, bei dem man in kleinen Fliegern sitzend in die Luft steigen kann. Immer wieder gerne besucht werden Dauerbrenner wie der Schießstand, bei dem Vater und Sohn darum wetteifern, wer dieses Mal besser abschneidet. Wenige Schritte weiter kann man sich bei Automatenspielen fast so fühlen, als wäre man in Las Vegas, während gegenüber ein Kinder-Auto-Scooter für Begeisterung bei den jüngeren Gästen sorgt. Auf dem Trampolin springt ein Mädchen kräftig in die Luft und dreht einen Salto, während im vor allem in den Abendstunden gut besuchten Bierzelt gute Stimmung herrscht. "Es ist einfach schön, mit der ganzen Familie über den Jahrmarkt zu bummeln, denn hier ist für jeden etwas dabei", freut sich Mustafa Görüz. Seine beiden jüngeren Kinder lieben Popcorn und freuen sich auf die Fahrt auf dem Kinderkarussell, während die zwölfjährige Tochter gerne in den Himalaya-Express einsteigt. Nach vielen Jahren hat dieses Mal auch wieder ein Kettenkarussell in Rastatt Station gemacht. Dies weckt vor allem bei älteren Besucher Erinnerungen. "Früher bin ich da sehr gerne mitgefahren. Heute überlasse ich das der jüngeren Generation", schaut Renate Baiert (78) fast etwas wehmütig zu, wie sich das Karussell dreht. Sie ist mit ihren Enkeln unterwegs und freut sich, diese mit Schokofrüchten aus dem Knusperhaus überraschen zu können. "Der Jahrmarkt ist für alle Generationen da: Das finde ich so toll", lautet ihr Fazit des Familienbesuchs auf dem Rastatter Festplatz. Geöffnet hat der Rastatter Frühlingsjahrmarkt am heutigen Familien-Dienstag von 14 bis 23 Uhr, während der Krämermarkt seine Tore nochmals von 9 bis 20 Uhr öffnet.

