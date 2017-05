Demonstration als "wichtige Botschaft" Iffezheim (fuv) -- Mit dem Fahrrad vom Landkreis Rastatt ins benachbarte Elsass zu gelangen ist nicht einfach. Die Wintersdorfer Brücke ist wegen der Bahngleise schwieriges Terrain, und die Staustufe Iffezheim ab der Staatsgrenze zu Frankreich für Radfahrer - und Fußgänger - gesperrt. Rund 150 Radler folgten daher am Sonntag dem Aufruf des ADFC Baden-Baden-Bühl-Rastatt zu einer Sternfahrt und Demonstration gegen das Verbot. Dieses hatten die französischen Behörden mit dem Baubeginn für die fünfte Turbine des Rheinkraftwerks 2009 verhängt, seit 2014 ruft der ADFC jedes Jahr zur Kundgebung auf. (fuv) -- Mit dem Fahrrad vom Landkreis Rastatt ins benachbarte Elsass zu gelangen ist nicht einfach. Die Wintersdorfer Brücke ist wegen der Bahngleise schwieriges Terrain, und die Staustufe Iffezheim ab der Staatsgrenze zu Frankreich für Radfahrer - und Fußgänger - gesperrt. Rund 150 Radler folgten daher am Sonntag dem Aufruf des ADFC Baden-Baden-Bühl-Rastatt zu einer Sternfahrt und Demonstration gegen das Verbot. Dieses hatten die französischen Behörden mit dem Baubeginn für die fünfte Turbine des Rheinkraftwerks 2009 verhängt, seit 2014 ruft der ADFC jedes Jahr zur Kundgebung auf. Auf dem Parkplatz der Staustufe forderten alle Redner, eine sichere Querung des Rheins zu ermöglichen. Der stellvertretende ADFC-Vorsitzende Klaus Mutterer erinnerte daran, dass zwischen Straßburg und Kehl vor wenigen Tagen zwei Brücken eingeweiht wurden, zwischen Hagenau und Rastatt es jedoch schlecht aussehe. Zwar habe die Oberrheinkonferenz einen Radweg entlang der Staustufe als "prioritäres Projekt" beschlossen, und der Landkreis Rastatt unterstütze den Antrag, mit Fördermitteln eine grenzüberschreitende Radwegverbindung zu verwirklichen, geschehen sei indes nichts. Der ADFC sieht vor allem die französische Seite als Bremser in Sachen Rheinquerung. Der Rhein solle die Menschen verbinden, die an ihm leben, so Mutterer, der auch auf die Symbolkraft für ein geeintes Europa hinwies. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker sprach ebenfalls von einem Symbol, die eine Radverbindung sein könne. Leider habe sich seit der letzten Demonstration 2016 nichts getan. Die Politik in Frankreich sei noch nicht so weit. Die Demo sei eine wichtige Botschaft. Eine Entscheidung sei dringend erforderlich, die zuständigen Behörden sollten sagen, ob der Radweg gebaut werden könne oder nicht. Dann herrsche Klarheit, und man könne nach Alternativen schauen. Als für die Region enorm wichtig bezeichnete die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen eine sichere Möglichkeit, den Rhein per Fahrrad überqueren zu können. Als ein Hindernis für die mit acht Millionen Euro veranschlagten Kosten nannte sie die Gebietsreform im Nachbarland. Sie hoffe bei der Stichwahl in Frankreich auf einen europafreundlichen Präsidenten. Auch ihr Kollege aus dem elsässischen Roeschwoog, Michel Lorentz, beklagte die Gebietsreform, die unteren Behörden nur wenig Rechte einräume. Lorentz nannte es eine Schande, dass für eine Fahrradverbindung Behörden in Berlin und Paris entscheiden müssten. Die französische Seite habe einen Radweg nie unterstützt. Für den Grünen-Kreisrat Manuel Hummel ist die Verbindung zwischen den beiden Ländern gerade in Zeiten, da nationalistische Strömungen erstarkten, ein wichtiges Zeichen. Der Oberrhein sei ein Schlüssel für den Frieden, die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich nannte Hummel elementar. Er forderte, dass neben der Staustufe auch die Wintersdorfer Rheinbrücke radfreundlich gestaltet werden solle. Um ihre Forderung zu unterstreichen, fuhren die Sternradler, die aus Rastatt, Durmersheim, Baden-Baden, Steinbach, Lichtenau und Ottersweier nach Iffezheim gekommen waren, gemeinsam zu den Verbotsschildern an der französischen Grenze und blockierten einige Minuten den Verkehr über die Staustufe.

