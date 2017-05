Übung mit Seilen im Mittelpunkt Von Helmut Heck Au am Rhein - Aus Villingen-Schwenningen, Mannheim und Karlsruhe-Rüppurr kamen die Gruppen, die am Samstag in der Rheinauhalle am Gymnastik-Treff des DJK-Diözesanverbands teilnahmen. Die DJK von Au am Rhein war zum dritten Mal in ihrer Geschichte die Gastgeberin der Veranstaltung. Für die sportlichen Unterweisungen war Bernadette Bauer zuständig, die den Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches Pensum abverlangte. Aus den Reihen der Auer DJK machten 20 Frauen mit. Der Schwerpunkt lag auf Übungen mit Seilen. Dazu passte der Auftritt einer Gruppe des gastgebenden Vereins mit rund einem Dutzend Mädchen, die sich dem sogenannten "Rope Skipping" verschrieben haben. Sie demonstrierten diese Verfeinerung des Seilspringens mit einer Vorführung, die unter der Leitung von Natascha Ruxer einen erstaunlichen Variantenreichtum des als einfaches Kinderspiel bekannten Sports offenbarte. Wie zu erfahren war, ist der schwungvolle Bewegungsspaß im Programm der DJK in Au am Rhein derzeit der Renner. Im anschließenden gemütlichen Teil des Diözesantreffens, der im Foyer stattfand, sorgten weitere Helferinnen des Vereins unter anderem mit Kaffee und Kuchen für das Wohlergehen der Gäste. Zu Beginn der Veranstaltungen waren die Teilnehmerinnen bei einem Sektempfang von Bürgermeister Hartwig Rihm in der Gemeinde willkommen geheißen worden. Pfarrer Volker Ochs, der als geistlicher Beirat der DJK amtiert, sprach ebenfalls ein Grußwort. Der Verband war durch Fachwartin Margit Holler vertreten. Im Namen des gastgebenden Vereins wurden die Besucherinnen vom Vorsitzenden Jürgen Reichert und seinen Kollegen Ansgar Landhäußer und Thomas Schark begrüßt. Spätnachmittags endete das Zusammentreffen. Dass die Auer DJK mit der Durchführung betraut worden war, konnte als Referenz an den 60. Jahrestag der Wiedergründung des Vereins verstanden werden. Diese fand am 25. April 1957 statt. Die ursprüngliche Gründung in Au am Rhein war 1925 erfolgt, doch im "Dritten Reich" war die Deutsche Jugendkraft, wie der volle Name lautet, verboten. Eine Mannschaft junger Fußballer der katholischen Jugend gab 1957 den Anstoß zur Neubelebung. "Sehr zahlreich folgte die Jugend zwischen 18 und 25 Jahren dem Ruf", hieß es in einem Bericht der Lokalpresse über die Versammlung zur Wiedergründung. Das Sitzungsprotokoll wurde von fast 60 Personen unterzeichnet, die sich gleichzeitig als Mitglieder eintrugen. An erster Stelle unterschrieb Pfarrer Walter Gerstenkorn. Zum Vorsitzenden wurde in geheimer Wahl Ludwig Busch bestimmt, der den Verein bereits vor dem Verbot geführt hatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Stefan Jung gewählt, zum Schriftführer Manfred Bauer, zum Kassierer Edgar Busch. Nachzulesen ist dies alles in einer von Jürgen Reichert zusammengestellten Sammlung von Kopien historischer Dokumente. Das einer Festschrift ähnelnde Heft wurde am Sonntag bei einer kleinen internen Feier im Vereinsheim den noch lebenden Wiedergründern überreicht. Geehrt wurden mit dieser Geste: Erwin Weßbecher, Lambert Weisenburger, Waldemar Pfaff, Manfred Bauer, Ewald Bauer, Bernhard Merz, Alois Bauer, Alwin Bauer, Günther Reichert, Artur Ball sowie Martha Weßbecher, die dem Verein ebenfalls seit 60 Jahren angehört und wie die Herren Ehrenmitglied ist.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Murgtal

Training im Olympiastützpunkt Murgtal (mm) - Sportler der LAG Obere Murg bereiteten sich im Olympiastützpunkt Zweibrücken auf ihre Wettkämpfe vor. Bei idealen Bedingungen wurden dort die Trainingseinheiten absolviert. Die Murgtäler trafen dort den Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Foto: LAG). » Weitersagen (mm) - Sportler der LAG Obere Murg bereiteten sich im Olympiastützpunkt Zweibrücken auf ihre Wettkämpfe vor. Bei idealen Bedingungen wurden dort die Trainingseinheiten absolviert. Die Murgtäler trafen dort den Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Foto: LAG). » - Mehr Bühl

Gelungene Uraufführung Bühl (wv) - Eine echte und gelungene Uraufführung erlebten die Besucher des Osterkonzerts der Trachtenkapelle Moos (Foto: wv). Das Orchester spielte erstmals den Marsch "Europas Klänge", eine Eigenkomposition des Vereinsmitglieds Sebastian Tuschla-Hoffmann. » Weitersagen (wv) - Eine echte und gelungene Uraufführung erlebten die Besucher des Osterkonzerts der Trachtenkapelle Moos (Foto: wv). Das Orchester spielte erstmals den Marsch "Europas Klänge", eine Eigenkomposition des Vereinsmitglieds Sebastian Tuschla-Hoffmann. » - Mehr Forbach

Turnsport und Theater Forbach (rag) - Die Familienfeier des Turnvereins Bermersbach hat den Mitgliedern erneut ein ansehnliches Programm geboten, bei dem turnerische und tänzerische Darbietungen sowie ein vergnügliches Theaterstück für Unterhaltung sorgten. Das Publikum war begeistert (Foto: Götz) » Weitersagen (rag) - Die Familienfeier des Turnvereins Bermersbach hat den Mitgliedern erneut ein ansehnliches Programm geboten, bei dem turnerische und tänzerische Darbietungen sowie ein vergnügliches Theaterstück für Unterhaltung sorgten. Das Publikum war begeistert (Foto: Götz) » - Mehr