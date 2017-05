Luthers Thesen im Park Favorite Rastatt (sl) - Luthers 95 Thesen ausgerechnet im Schlosspark der streng katholischen Markgräfin Sibylla Augusta: Das Themenjahr "Über Kreuz" der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu Reformation und Gegenreformation macht das möglich - in diesem Fall namentlich eine passende Glaskunstausstellung. (sl) - Luthers 95 Thesen ausgerechnet im Schlosspark der streng katholischen Markgräfin Sibylla Augusta: Das Themenjahr "Über Kreuz" der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu Reformation und Gegenreformation macht das möglich - in diesem Fall namentlich eine passende Glaskunstausstellung. Seit gestern können Spaziergänger im Schlosspark Favorite imposanten Glasplastiken begegnen. Es handelt sich um ausgewählte Exponate einer eigentlich größeren Wanderausstellung, die vom Verein "Freundeskreis Kloster Lorch" organisiert wurde und zuerst in der dortigen Klosterkirche zu sehen war. Der Vorsitzende Manfred Schramm und sein Vereinsfreund Friedolf Schiek haben jene Objekte, die sich auch für den Außenbereich eignen, gestern nach Rastatt gebracht. Magda Ritter und Lydia Erforth von der Schlossverwaltung halfen beim Aufbau. Einige weitere Kunstwerke sollen noch eintreffen, ab Samstag ist die Schau im Park komplett. Die Objekte befinden sich - ein bisschen versteckt - auf dem Grünstreifen hinter der nördlichen Orangerie. Die Idee: Der Lorcher Freundeskreis, der zu Hause Glaskunstausstellungen alle drei Jahre präsentiert, hat Künstler aus dem In- und Ausland anlässlich des Reformationsjubiläums um Beiträge gebeten. Das Jahresmotto der Staatlichen Schlösser und Gärten sollte dabei Inspiration sein. Herausgekommen ist zum Beispiel "1+95 Thesen" von Silvia Lobenhofer-Albrecht: ein offener Metallkubus, in den 95 kleinere Glasobjekte eingehängt sind. Sie bewegen sich im Wind wie ein Mobile. In der 96. Glasscheibe soll sich der Betrachter spiegeln und sich fragen: Was bedeuten Luthers Thesen für uns heute? Dass der Kubus über einem Kreuz schwebt, nimmt den Titel des Themenjahrs "Über Kreuz" auf. Insgesamt zeigt die Schau sieben große Glasobjekte im Garten und drei Glasköpfe im Eingangsbereich des Schlosses. Auch sie haben einen Bezug zur Reformation, spielen aber auch mit barocken Motiven, denn die Köpfe tragen - ebenfalls gläserne - Perücken. Zu sehen ist die Kunst im Schlosspark Favorite bis 25. Juni. Der Eintritt ist frei.

