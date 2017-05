Badner Halle mit Gittern gesichert

Rastatt

Badner Halle erstattet Gebühren Rastatt (red) - Zum verkaufsoffenen Sonntag hatte die Stadt Rastatt kostenloses Parken auch in der Tiefgarage der Badner Halle versprochen. Doch die Technik ließ die kostenfreie Ausfahrt nicht zu. Nun will die Badner Halle die gezahlten Parkgebühren erstatten (Symbolfoto: av/fuv).

Sympathiepunkte gesammelt Rastatt (ueb) - Viele Sympathiepunkte hat das Gesangsduo "Amigos" am Samstagabend bei seinem Auftritt in der Badner Halle gesammelt. Kein Wunder: "Das Rastatter Publikum ist das beste", meinte Bernd Ulrich, einer der Entertainer, gleich zu Beginn des Abends (Foto: ueb).

"Aufstehen in Rastatt" Rastatt (ema) - Ein breites Bündnis politischer und gesellschaftlicher Kräfte in der Region macht anlässlich des Landesparteitags der AfD mobil. Unter dem Motto "Aufstehen in Rastatt" läuft eine Unterschriftenaktion und ist eine Hockete als "Markt der Werte" am 6. Mai geplant (Foto: ema).