Bahn bremst Verkehr auf L 77 aus Rastatt (dm) - Aufgrund der Bauarbeiten für den Rastatter Bahntunnel ist die L77 zwischen der Kernstadt und Niederbühl seit gestern zwischen der Kreuzung mit der Karlstraße (Höhe "Hopfenschlingel") und der Einmündung Baulandstraße am Niederbühler Ortseingang voraussichtlich bis zum Abend des 30. Juni gesperrt. Das heißt: Von der Stadt aus ist der Ortsteil bis dahin nur aus Richtung Gewerbegebiet über die Baulandstraße zu erreichen. Grund für die Sperrung der Straße, die viele auch zur Fahrt nach Kuppenheim, nach Förch mit Schloss Favorite und zum Autobahnanschluss Rastatt-Nord nutzen: Sie muss in einem Teilbereich zur Unterquerung durch die Tunnelvortriebsmaschinen temporär mit Erde aufgeschüttet werden. Nur so sei ein sicherer Vortrieb möglich, informiert die Bahn. Weil es in dem Bereich zu wenig Tunnelüberdeckung gibt, müsse ein Gegengewicht geschaffen werden, damit aus der Abbaukammer kein Druck entweicht und die Landesstraße nicht beschädigt wird. Es kommt zunächst die große "Bohrmaschine" für die östliche Röhre an ("Wilhelmine"); Ende Mai soll sie die L77 dort erreichen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss die Landesstraße noch einmal für rund sechs Wochen gesperrt werden, dann, wenn die westliche Röhre so weit vorangetrieben ist. Wann genau dies sein wird, kommt auf die Bohrgeschwindigkeit der zweiten Maschine, "Augusta Sibylla", an. Zuletzt war von Mitte/Ende Juli bis Ende August die Rede. Mit einem Abstand von etwa 900 Metern bewegt sich "Augusta Sibylla" hinter "Wilhelmine" durch die Erdmassen Richtung des Tunnel-Südportals Niederbühl voran. Schilder weisen auf Sperrung und Umleitung hin. Der Fuß- und Radweg kann hingegen auch während der Straßensperrung genutzt werden, informiert die Bahn. Abgestimmt werden die Sperrzeiten im Übrigen mit der Landkreisverwaltung. In Regie des Straßenbauamts soll nämlich am 6. Juni der Startschuss für die Sanierung des ersten Abschnitts der Baulandstraße erfolgen, der sich vom Baisert-Kreisel im Gewerbegebiet bis kurz nach der Einmündung der Lochfeldstraße erstreckt. Eine zeitgleiche Sperrung von Lochfeldstraße und L77 werde verhindert, so heißt es, damit Niederbühl nicht noch mehr abgeschnitten wird: Eine Umleitung wird vom Gewerbegebiet über Lochfeld- und südliche Baulandstraße in den Ortsteil ausgeschildert. Von der Kernstadt aus ist dieser auch über die Finkenstraße (Beinle) zu erreichen.

