Lützowerstraße 7 und 9: Wege zur Aufwertung Rastatt (dm) - Die mitunter in den politischen Gremien Rastatts wiederkehrende Frage, ob die Stadt die Gebäude Lützowerstraße 7 und 9 verkaufen sollte, hat sich der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung selbst mit Nein beantwortet. Zuletzt hatte man im Jahr 2009 einen Verkauf abgelehnt - aus wirtschaftlichen Gründen; das Kaufpreisangebot sei damals nicht akzeptabel gewesen. Die jetzige Entscheidung ist grundsätzlicher Natur: Da nach wie vor Bedarf an öffentlich geförderten Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen bestehe, sollte daran festgehalten werden. Immerhin machen die 169 Wohnungen fast ein Drittel des Gesamtbestands des städtischen Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft aus. Allerdings soll angesichts der dortigen Leerstände die Attraktivität der Liegenschaften gesteigert und zugleich der "Stigmatisierung" der Bewohner entgegengewirkt werden. Zunächst soll in diesem Zuge das Gebäude mit der Hausnummer 9 baulich aufgewertet werden. Der Rat hat zugestimmt, neben der bereits laufenden Treppenhaussanierung auch die Fassade zu sanieren. Zudem werden in beiden Gebäuden nach und nach leerstehende Wohnungen bei Bedarf ertüchtigt. Für Haus Nummer 7 hält man sich zudem die Option einer Privatisierung offen. Hintergrund Weil die Gebäude mit öffentlichen Darlehen gefördert sind, können die Wohnungen derzeit nur an Interessenten vermietet werden, die aufgrund geringer Einkommen einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Folge: Aufgrund der sozialen Schichtung und des relativ hohen Anteils an Bewohnern mit Migrationsgeschichte werden die Häuser von Teilen der einheimischen Bevölkerung stigmatisiert, so die Verwaltung. Dadurch wiederum sei die Nachfrage nach Wohnungen dort "verhalten". Ein Kontingent von 40 Wohnungen ist für die Folgeunterbringung von Flüchtlingen und Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, reserviert. Darüber hinaus stehen rund 30 leer. Dass "Musterwohnungen" hergerichtet worden sind, um die Vermietung zu forcieren, zeitigte nicht den erwünschten Erfolg. Erschwert werde die Vermietung zudem dadurch, dass die Größe der Wohnungen zum Teil den Förderbedingungen entgegen stehe. 1844 erbaut, in den Jahren 1986 bis 1990 tiefgreifend saniert und seit 2002 mit Gaszentralheizung ausgestattet, befinden sich die denkmalgeschützten Gebäude nach Angaben der Verwaltung "in befriedigendem Allgemeinzustand" und weisen die "üblichen, altersbedingten Gebrauchserscheinungen" auf. Die Bewirtschaftung sei "leicht defizitär". Aller Erwartung nach würde derzeit kein auskömmlicher Preis erzielt, wenn man die Gebäude verkaufen wollte - vor allem auch vor dem Hintergrund der Belegungsbindung an Wohnberechtigungsscheine. Daher hat der Gemeinderat nun beschlossen, das öffentliche Förderdarlehen für das Haus Lützowerstraße 7 zum Jahreswechsel zurückzuzahlen. 1,96 Millionen Euro Ablösebetrag und rund 810000 Euro Zinsen bis zum Laufzeitende schlagen hierfür zu Buche. Das bedeutet aber, dass nach acht Jahren die Belegungsbindung wegfällt - es könne dann frei vermietet, Wohnungsgrundrisse nachfrageorientiert verändert und dadurch die Öffnung des Hauses "für einen anderen Nachfragekreis" bewerkstelligt werden. Wenn dennoch hohe Leerstände blieben, könnte die Verkaufsoption gezogen werden. Aktuell wird der Wert der Lützowerstraße 7 (Gebäude und Grundstück) auf rund 2,5 Millionen Euro beziffert. Beim Verkauf bestünde dann die Chance, dass ein Investor bei einem günstigen Preis eher in die Gebäude investieren würde und dies auch kostengünstiger könnte als die Stadt, die die öffentlich-rechtlichen Vergabevorschriften einhalten muss. Verbliebene Mieter könnten im Nachbarhaus untergebracht werden, das im Bestand der städtischen Wohnungswirtschaft bleibt und den Bedarf an öffentlich geförderten Wohnungen weiter abdeckt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Neustadt-Projekt: Viele Erwartungen Baden-Baden (hez) - Das große Sanierungsprojekt "Südliche Neustadt" zwischen Augusta- und Bertholdplatz ist mit zahlreichen Erwartungen und Anforderungen von verschiedenen Seiten verbunden, die einige Herausforderungen für die Sanierungsplanung mit sich bringen (Foto: Zorn/av). » Weitersagen (hez) - Das große Sanierungsprojekt "Südliche Neustadt" zwischen Augusta- und Bertholdplatz ist mit zahlreichen Erwartungen und Anforderungen von verschiedenen Seiten verbunden, die einige Herausforderungen für die Sanierungsplanung mit sich bringen (Foto: Zorn/av). » - Mehr Baden-Baden

Stand der Straßensanierung Baden-Baden (pi) - Zum aktuellen Stand der Sanierung der Schwarzwaldstraße (Foto: Pittner) informierten am Donnerstag bei einem Pressetermin vor Ort Bürgermeister Alexander Uhlig und der vom städtischen Fachgebiet Tiefbau zuständige Projektleiter Daniel Monninger. » Weitersagen (pi) - Zum aktuellen Stand der Sanierung der Schwarzwaldstraße (Foto: Pittner) informierten am Donnerstag bei einem Pressetermin vor Ort Bürgermeister Alexander Uhlig und der vom städtischen Fachgebiet Tiefbau zuständige Projektleiter Daniel Monninger. » - Mehr Gernsbach

Waldschädder feiern Jubiläum Gernsbach (red) - Die Gernsbacher Waldschädder (Foto: Verein) feiern närrisches Jubiläum: Vor 22 Jahren gründete sich der Fasnachtsverein. Mittlerweile haben die Waldschädder fast 100 Mitglieder in ihren Reihen. Ihre großen Sitzungen haben sie dieses Jahr am 3. und 4. Februar. » Weitersagen (red) - Die Gernsbacher Waldschädder (Foto: Verein) feiern närrisches Jubiläum: Vor 22 Jahren gründete sich der Fasnachtsverein. Mittlerweile haben die Waldschädder fast 100 Mitglieder in ihren Reihen. Ihre großen Sitzungen haben sie dieses Jahr am 3. und 4. Februar. » - Mehr