Arbeiten "von Einmündung zu Einmündung"

Ötigheim - Nach der Sommersaison der Volksschauspiele steht im September in Ötigheim die abschließende Sanierung der Rastatter Straße auf dem Plan. Innerhalb eines Jahres ab Baubeginn will man die in diesem Zeitraum voll gesperrte Kreisstraße "in einem Rutsch" ab der Wilhelm-Tell- bis in die Kreuzstraße instand setzen. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt erneut über die Mühlstraße.

Ausführlichen Einblick in das Vorhaben gaben Daniel Ruschmann vom Planungsbüro Wald und Corbe sowie Bürgermeister Frank Kiefer am Dienstagabend den zahlreichen geladenen Anwohnern bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Geschwister-Scholl-Haus. Besonders die Anlieger der von der Rastatter Straße abzweigenden Sackgassen waren sehr besorgt über die Zufahrtsmöglichkeiten zu ihren Häusern während der Bauzeit.

"Wir haben größten Respekt vor dieser Maßnahme mit so vielen Seitenstraßen", sagte Kiefer. Trotz Behinderungen für die Anwohner sah Kiefer als Endresultat "die optische Aufwertung des Dorfs". Er war sich sicher: "Es wird schön werden." Mit zwei Millionen Euro schlägt das Bauprojekt zu Buche, eine Finanzspritze erwartet die Kommune vom Landkreis. Den Anwohnern entstehen keinerlei Kosten, wie der Rathauschef auf Nachfrage eines Bürgers hinsichtlich etwaiger Erschließungsbeiträge erklärte.

Ruschmann sagte zu, man werde keinesfalls die Kreisstraße auf voller Länge "aufreißen", sondern bemühe sich, "von Einmündung zu Einmündung" zu arbeiten. Da man im Tiefbau den Kanal erneuere, sei dieser allerdings maßgeblich für die tatsächliche Länge der Bauabschnitte. Die Gesamtausführung sieht zwei Teilbereiche vor. Zwischen Wilhelm-Tell- und Hindenburgstraße bleibt die Fahrbahnbreite bei rund sechs Metern, verbreitert werden die Gehwege. Parken ist beidseitig auf der Fahrbahn möglich. Dadurch erhofft man sich eine Verringerung der Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs. Laut einer Analyse aus dem Jahr 2011 passieren täglich 5100 Fahrzeuge die Rastatter Straße. Im Bereich zwischen Hindenburg- und Kreuzstraße, wo sich eine Bäckerei und Apotheke befinden, wird die "Aufenthaltsqualität gesteigert".

Eine leichte Verringerung der Fahrbahnbreite auf sechs Meter zugunsten der Vergrößerung des Seitenraums ist anvisiert. Geparkt wird einseitig auf ortsauswärts angeordneten, anthrazit gepflasterten Stellplätzen. Bäume im Zentrum von begehbaren Gussrostabdeckungen steigern die Attraktivität. Als Randeinfassung sah Ruschmann Hochbordsteine mit Absenkungen in den Zufahrten als "sichere Lösung" für eine Kreisstraße. Die Bepflasterung passt sich dem ersten Bauabschnitt der Rastatter Straße sowie der Rathausstraße an.

Integriert in die Baumaßnahme ist mit höchster Priorität die Umgestaltung der Friedenstraße. Dort könne durch Kanalschäden verunreinigtes Wasser in den Untergrund sickern. Der Kanal wird in offener Bauweise saniert, danach wird die Verkehrsfläche mit Mittelrinne und Pflasterbelag erneuert.